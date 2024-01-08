Умер бывший защитник сборной Украины Богдан Шершун, — журналист

Шершун скончался на 43-м году жизни. Он дебютировал в основном составе ФК "Днепр" в 1999 году, является обладателем кубка УЕФА и провел 4 матча за национальную сборную.

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В возрасте 42-х лет скончался бывший защитник сборной Украины, "Днепра" и киевского "Арсенала" Богдан Шершун. Об этом сообщил главный редактор проекта "Профутбол Digital" Владимир Зверов.

"Бодя, как так. Всегда улыбчивый, искренний. Именно таким тебя запомню, дружище! Светлая память!" — написал Зверов в своем Instagram.

Причина смерти не сообщается.

Чем известен Богдан Шершун

Шершун родился 14 мая 1981 года в Хмельницком. Воспитанник футбольной школы "Днепра". В 1999 году дебютировал в основном составе команды.

Играл за юношеские сборные Украины, в том числе за сборную U18, которая дошла до финала чемпионата Европы 2000 года. В составе сборной Украины U20 дошел до 1/8 финала молодежного чемпионата мира 2001 года.

В национальной сборной Украины дебютировал в 2003 году, но сыграл всего 4 матча и не вызывался в сборную после 2006 года.

Титулы и достижения Богдана Шершуна:

бронзовый призер чемпионата Украины 2001 года;

чемпион России 2003 года;

двухкратный обладатель кубка России 2002, 2005 годов;

обладатель суперкубка России года;

обладатель кубка УЕФА 2005 года.

Богдан Шершун работал футбольным экспертом

По окончании карьеры работал телевизионным экспертом в области футбола.

Напомним, игрок одного из испанских футбольных клубов Драгиша Гудель потерял сознание во время матча третьего дивизиона между "Мелильей" и "Кордобой".