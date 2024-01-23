Шестеро болельщиков погибли после матча Кубка африканских наций, — СМИ

После победы футбольной команды Гвинеи в одном из матчей Кубка африканских наций люди начали выходить на улицы и отмечать это. В результате все привело к трагедии со смертями фанатов.

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В Африке продолжается Кубок африканских наций-2023, однако это уже привело к трагедии и гибели шестерых человек. Об этом сообщает BBC.

Дело в том, что Гвинея победила Гамбию со счетом 1:0 во время второго группового матча в пятницу, 19 января. В результате по всей стране начались широкие массовые празднования, которые и привели к трагедии. Болельщики вышли на дороги города Конакры, где отмечали в машинах и мотоциклах. Шесть человек скончались.

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"Важно, чтобы наши болельщики и общественность праздновали очень размеренно. Они должны быть очень осторожны, чтобы не подвергать себя опасности, ведь цель футбола — приносить радость и не оставлять семьи в беде. Мы не хотим, чтобы смерть была траурной, поэтому мы призываем всех праздновать, но при этом заботиться о себе, чтобы с ними ничего не случилось. Гвинея — это страна, где люди очень, очень страстно любят футбол, и они испытывают его так, как нигде в мире", — заявил менеджер местной федерации футбола Амаду Макаджи.

В ту ночь в результате столкновения двух автомобилей, которе двигались на большой скорости, погибли трое человек. Еще несколько погибли в других авариях и несколько десяткой человек получили ранения. Связано это с тем, что болельщики разъезжали на капотах автомобилей, которыми были заполнены все улицы.

42-летний игрок, который участвовал в Кубке наций, обратился к жителям Гвинеи. Он заявил, что у команды есть планы на дальнейшие матчи, однако произошедшее слегка дестабилизирует их, поэтому футболисты желают, чтобы это прекратилось. Фанатов призвали соблюдать спокойствие, чтобы трагедия не повторилась.

Напомним, 25 июля 2023 года сообщалось, что в Польше болельщики "Lecha Poznań" угрожали украинцам. По их словам, отдельные группы украинцев в Познани ведут себя не как гости, они нападают на других людей и оскорбляют их. Из-за этого граждане Украины в Познани получили предупреждение.