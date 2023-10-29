В США хоккеисту во время матча случайно перерезали горло коньком: он умер от кровопотери

Несчастный случай произошел на глазах у около 8000 болельщиков. Травма была настолько ужасной, что игру прервали, а болельщики от увиденного просто плакали.

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В США во время во время хоккейного матча между "Ноттингем Пантерс" и "Шеффилд Стилерс" произошла трагедия. Один из хоккеистов случайно перерезал горло другому коньком. Последний скончался от кровопотери. Об этом пишет Daily Mail.

Погибшим оказался 29-летняя звезда американского хоккея Адам Джонсон. Ему было 29 лет.

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В Швейцарии во время хоккейного матча игроки провалились под лед (видео)

Несчастный случай произошел во время игры на Utilita Arena Sheffield на глазах у около 8000 болельщиков. Травма Джонсона была настолько ужасной, что игру прервали, а болельщики от увиденного просто плакали.

Ужасные кадры попали на видео. Спортсмен после этого упал, а потом попытался встать и снова упал на лед. Тогда уже к нему подбежали одноклубники и экстренно отвели с площадки — в это время их друг и коллега истекал кровью. На место вызвали медиков, но им не удалось спасти жизнь Адаму Джонсону.

"Адам, наш номер 47, был не только выдающимся хоккеистом, но также замечательным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого вся жизнь впереди", — прокомментировали трагическое событие в клубе "Ноттингем Пантерс", за которую играл погибший.

Напомним, что на фронте погиб отец мальчика, который участвовал в митинге для выделения денег на ВСУ. Ребенок выходил на митинг с целью привлечь внимание властей к вопросу выделения денег на вооружение Силам обороны, поскольку его отец Олег защищал Украину.