У США хокеїсту під час матчу випадково перерізали горло ковзаном: він помер від крововтрати

Нещасний випадок стався на очах у близько 8000 уболівальників. Травма була настільки жахливою, що гру перервали, а вболівальники від побаченого просто плакали.

Related video

В США під час під час хокейного матчу між "Ноттінгем Пантерс" і "Шеффілд Стілерс" сталася трагедія. Один з хокеїстів випадково перерізав горло іншому ковзаном. Останній помер від крововтрати. Про це пише Daily Mail.

Загиблим виявився 29-річна зірка американського хокею Адам Джонсон. Йому було 29 років.

Важливо

У Швейцарії під час хокейного матчу гравці провалилися під лід (відео)

Нещасний випадок стався під час гри на Utilita Arena Sheffield на очах у близько 8000 уболівальників. Травма Джонсона була настільки жахливою, що гру перервали, а вболівальники від побаченого просто плакали.

Жахливі кадри потрапили на відео. Спортсмен після цього впав, а потім спробував підвестися і знову впав на лід. Тоді вже до нього підбігли одноклубники і екстрено відвели з майданчика – у цей час їхній друг і колега стікав кров'ю. На місце викликали медиків, але їм не вдалося врятувати життя Адаму Джонсону.

"Адам, наш номер 47, був не тільки видатним хокеїстом, але також чудовим товаришем по команді та неймовірною людиною, у якого все життя попереду", — прокоментували трагічну подію у клубі "Ноттінгем Пантерс", за яку грав загиблий.

Нагадаємо, що на фронті загинув батько хлопчика, який брав участь у мітингу для виділення грошей на ЗСУ. Дитина виходила на мітинг із метою привернути увагу влади до питання виділення грошей на озброєння Силам оборони, оскільки його батько Олег захищав Україну.