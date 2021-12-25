У Швейцарії під час хокейного матчу гравці провалилися під лід (відео)

Інцидент стався внаслідок зіткнення хокеїстів у розпал протистояння між "Сьєрром" та "Лангенталем". А після завершення зустрічі їм видали нагороди як найкращим гравцям матчу.

23 грудня гравці провалилися під лід під час матчу Чемпіонату Швейцарії з хокею між командами "Сьєрр" та "Лангенталь". Подробиці інциденту з'ясував портал 20min.

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На 14-хвилинні гри спортсмени зіштовхнулися біля борту і випадково пробилися крізь ворота, через які спеціальна машина прибирає крижану крихту за межі майданчика. Захисник Тайлер Хіггінс і нападник Арно Монтандон за іннерцією пролетіли далі і впали в яму, де зібралася велика кількість талого снігу.

На щастя для гравців, обидва минули металевий прут, що розділяє яму навпіл, і не отримали жодних травм. Судді та колеги допомогли хокеїстам вибратися з води на поле, після чого вони продовжили гру, щоправда, Арно Монтадону довелося переодягтися, адже він занурився з головою. Матч закінчився з рахунком 3:2 на користь "Лангенталя". Тим, хто впав, навіть вручили нагороди, як найкращим гравцям матчу.

"Уявіть собі, що в цей момент я викладаюся на повну котушку. Мені спекотно. Моє спорядження гаряче. І за півсекунди я переходжу з температури 37-38 градусів за Цельсієм до... не знаю, напевно, близької до нуля. На щастя, я опинився на ногах. Якби мені довелося плавати, я не знаю, чим би це закінчилося", — прокоментував Арно Монтадон виданню Blick.

За даними 20min, на "Грабен-Арені" нещодавно встановили нові бортові ворота. Невідомо, чи спричинив падіння брак механізму чи стулки просто погано закрили на замок.

Раніше писали, що у Росії п'яний арбітр виїхав судити хокейний матч дитячого турніру між "Академією Харламова" та "Спартаком-Спорттех". Він намагався втриматись на ногах, хапаючись за борти, але кілька разів падав. Один раз при спробі зловити шайбу суддя впав і прокотився льодом. У Федерації Хокею Москви заявили, що звільнять чоловіка.

У вересні два собаки та кінь вибігли на поле під час футбольного матчу між Україною та Італією. Такий казус стався під час кваліфікації на Дефлімпійські ігри 2021 року, де змагаються спортсмени з порушеннями слуху. На щастя, тварин вдалося швидко вивести за межі поля та врятувати гру.