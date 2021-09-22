Дві собаки і кінь вибігли на футбольне поле під час матчу України й Італії (відео)

Курйозний випадок стався під час матчу Дефлімпійських ігор із футболу.

Матч футбольних збірних України й Італії на Дефлімпійських іграх двічі перервався через вихід на поле тварин, повідомляє "Новинар Полтавщини".

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Матч ледве не був зірваний через те, що на поле вибігли дві собаки, а потім і кінь.

Усе це сталося під час матчу кваліфікації на Дефлімпійські ігри 2021 року — змагань для спортсменів із вадами слуху.

Наприкінці першого тайму під час однієї з атак на поле вибігли дві собаки, спочатку організатори зустрічі не могли зловити собак, але зрештою все ж таки тварин вдалося відвести подалі від поля.

Вже у другому таймі матч цих же команд перервав кінь — його також випровадили за межі поля, після чого гра була відновлена. Звідки взялись тварини — поки невідомо.

Коментатор зустрічі сказала, що тварини прийшли на стадіон, щоб повболівати за одну з команд, які брали участь в матчі.

До речі, гра завершилася розгромною перемогою збірної України. Зазначимо, що Дефлімпійські ігри пройдуть в Бразилії з 5 по 21 грудня.

Раніше ми розповідали, що трапився курйоз під час Бристольського напівмарафону. Забіг на дистанцію помилково виграв спортсмен, який брав участь абсолютно в іншому змаганні. Зрештою він був дискваліфікований після наради з іншими спортсменами, оскільки інші бігуни були проти визнання його результату. Спортсмена похвалили за хороший результат і замість винагороди запросили на подібне змагання в іншому місті, також на нього чекатимуть на Бристольському напівмарафоні під час турніру в наступному році.