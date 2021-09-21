Переможця Бристольського напівмарафону дискваліфікували через те, що він виграв дистанцію помилково

Спортсмен випадково пробіг напівмарафон замість 10 км, на які був зареєстрований учасником.

Бристольський напівмарафон завершився курйозним випадком на фініші забігу, повідомляє BBC.

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Дистанцію виграв спортсмен, який помилково взяв участь у напівмарафоні, і був за це дискваліфікований. Спортсмен Омар Ахмед повинен був бігти дистанцію 10 км замість напівмарафону (22 км), проте випадково звернув не туди, коли забіг на одній з ділянок повинен був розділятися на дві різні дистанції, і виграв змагання, у якому не повинен був брати участь.

Спортсмен пробіг напівмарафон з результатом — 63 хвилини, однак був дискваліфікований. У підсумку, після перегляду результатів забігу переможцем став Кріс Томпсон, який завершив дистанцію за 67 хвилин.

Організатори змагання підтвердили, що результат спортсмена, котрий переплутав дистанцію, не може бути визнаний, оскільки він не був зареєстрований учасником на напівмарафон і, на жаль, не може враховуватися. Організатори напівмарафону зазначили, що Омар Ахмед "показав приголомшливі результати", але після наради з учасниками і заперечень від інших учасників напівмарафону ухвалили рішення дискваліфікувати спортсмена.

Виконавчий директор The Great Run Company Пол Фостер пояснив рішення з дискваліфікацією.

"Правила є правила. Вони кажуть, що в цьому випадку ми повинні були дискваліфікувати такого спортсмена", — сказав Фостер.

Директор напівмарафону вирішив винагородити спортсмена безкоштовною участю в наступному забігу в Манчестері.

"Ми були вражені його виступом і запросили його взяти участь у забігу в Манчестері. Також ми чекаємо його на Бристольському марафоні у 2022 році", — додав Фостер.