Победителя Бристольского полумарафона дисквалифицировали из-за того, что он выиграл дистанцию по ошибке

Спортсмен случайно пробежал полумарафон вместо 10 км, на которые был зарегистрирован участником.

Бристольский полумарафон завершился курьезным случаем на финише забега, сообщает BBC.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Дистанцию выиграл спортсмен, ошибочно поучаствовавший в полумарафоне, и был за это дисквалифицирован. Спортсмен Омар Ахмед должен был бежать дистанцию 10 км вместо полумарафона (22 км), однако случайно свернул не туда, когда забег на одном из участков должен был разделяться на две разные дистанции, и выиграл соревнование, в котором не должен был участвовать.

Спортсмен пробежал полумарафон с результатом – 63 минуты, однако был дисквалифицирован. В итоге после пересмотра результатов забега победителем стал Крис Томпсон, завершивший дистанцию за 67 минут.

Организаторы соревнования подтвердили, что результат спортсмена, перепутавшего дистанцию, не может быть признан, поскольку он не был зарегистрирован участником на полумарафон и, к сожалению, не может учитываться. Организаторы полумарафона отметили, что Омар Ахмед "показал впечатляющие результаты", но после совещания с участниками и возражений от других участников полумарафона приняли решение дисквалифицировать спортсмена.

Исполнительный директор The Great Run Company Пол Фостер объяснил решение с дисквалификацией.

"Правила есть правила. Они говорят, что в этом случае мы должны были дисквалифицировать такого спортсмена", – сказал Фостер.

Директор полумарафона решил вознаградить спортсмена бесплатным участием в следующем забеге в Манчестере.

"Мы были потрясены его выступлением и пригласили его поучаствовать в забеге в Манчестере. Также мы ждем его на Бристольском марафоне в 2022 году", – добавил Фостер.