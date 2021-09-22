Две собаки и конь выбежали на футбольное поле во время матча Украины и Италии (видео)

Курьезный случай произошел во время матча Дефлимпийских игр по футболу.

Матч футбольных сборных Украины и Италии на Дефлимпийских играх дважды прервался из-за выхода на поле животных, сообщает "Новинар Полтавщини".

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Матч едва не был сорван из-за того, что на поле выбежали две собаки, а затем и конь.

Все это произошло во время матча квалификации на Дефлимпийские игры 2021 года – сореванование для спортсменов с нарушениями слуха.

В конце первого тайма во время одной из атак на поле выбежали две собаки, сначала организаторы встречи не могли поймать собак, но в итоге все-таки животных удалось увести подальше от поля.

Уже во втором тайме матч этих же команд прервал конь – его также выпроводили за пределы поля, после чего игра была возобновлена. Откуда взялись животные на поле – пока неизвестно.

Комментатор встречи сказала, что животные пришли на стадион, чтобы поболеть за одну из участвовавших в матче команд.

К слову, игра завершилась разгромной победой сборной Украины. Отметим, что Дефлимпийские игры пройдут в Бразилии с 5 по 21 декабря.

Ранее мы рассказывали, что случился курьез во время бристольского полумарафона. Забег на дистанцию по ошибке выиграл спортсмен, который участвовал совершенно в другом соревновании. В итоге он был дисквалифицирован после совещания с другими спортсменами, поскольку другие бегуны были против признания его результата. Спортсмена похвалили за хороший результат и в качестве вознаграждения пригласили на подобное соревнование в другом городе, также его будут ждать на Бристольском полумарафоне во время турнира в следующем году.