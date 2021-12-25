В Швейцарии во время хоккейного матча игроки провалились под лед (видео)

Инцидент произошел в результате столкновения хоккеистов в разгар противостояния между "Сьерром" и "Лангенталем". А по завершению встречи им выдали награды как лучшим игрокам матча.

23 декабря игроки провалились под лед во время матча Чемпионата Швейцарии по хоккею между командами "Сьерр" и "Лангенталь". Подробности инцидента выяснил портал 20min.

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На 14-минуте игры спортсмены столкнулись у борта и случайно пробились сквозь ворота, через которые специальная машина убирает ледяную крошку за пределы площадки. Защитник Тайлер Хиггинс и нападающий Арно Монтандон по иннерции пролетели дальше и упали в яму, где скопилось большое количество талого снега.

К счастью для игроков, оба миновали металлический прут, разделяющий яму пополам, и не получили никаких травм. Судьи и коллеги помогли хоккеистам выбраться из воды на поле, после чего они продолжили игру, правда, Арно Монтадону пришлось переодеться, ведь он окунулся с головой. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу "Лангенталя". Упавшим даже вручили награды, как лучшим игрокам матча.

"Представьте себе, что в этот момент я выкладываюсь на полную катушку. Мне жарко. Мое снаряжение горячее. И за полсекунды я перехожу с температуры 37-38 градусов по Цельсию до… не знаю, наверное, бликого к нулю. К счастью, я оказался на ногах. Если бы мне пришлось плавать, я не знаю, чем бы это закончилось", — прокомментировал Арно Монтадон изданию Blick.

По данным 20min, на "Грабен-Арене" недавно установили новые бортовые ворота. Неизвестно, стал ли причиной падения брак механизма или створки просто плохо закрыли на замок.

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