Украинская сборная выступает на Europian Poker Tour в Париже при поддержке VBET Ukraine, — СМИ

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Национальная сборная Украины по спортивному покеру при поддержке VBET Ukraine будет участвовать в мировых покерных соревнованиях, среди которых Кубок мира World Poker Tour Prime и Чемпионат мира World Series of Poker, сообщает издание "Телеграф".

Сейчас игроки сборной, говорится в материале, уже защищают честь Украины на всемирно известном турнире Europian Poker Tour, который проходит в Париже с 14 по 25 февраля. Спортивный покер — это интеллектуальная игра, где игроки просчитывают различные вероятности, выигрышные комбинации и оценивают тактику соперника.

Как пояснили в компании VBET Ukraine, их цель — всестороннее развитие спортивного покера в Украине и поддержка покерной сборной на мировых соревнованиях.

Именно для этого компания, добавляют журналисты, подписала контракт на титульное спонсорство мероприятий по спортивному покеру и Национальной сборной по спортивному покеру. В рамках договоренностей компания стала титульным партнером Чемпионата Украины по спортивному покеру, Открытого Кубка Украины по спортивному покеру, Лиги матч-покера Украины по спортивному покеру. В каждом соревновании предусмотрены офлайн-этапы в разных городах Украины с привлечением международных игроков.

"Для VBET Ukraine такое партнерство — это важный шаг в направлении спортивного спонсорства, который предоставляет возможности для нового этапа развития спортивного покера в Украине", — отметили в пресс-службе компании.

Компания имеет лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в покер в сети Интернет, выданную КРАИЛ 31 мая 2021 года.