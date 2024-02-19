Українська збірна виступає на Europian Poker Tour у Парижі за підтримки VBET Ukraine, - ЗМІ

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Національна збірна України зі спортивного покеру за підтримки VBET Ukraine братиме участь у світових покерних змаганнях, серед яких Кубок світу World Poker Tour Prime та Чемпіонат світу World Series of Poker, повідомляє видання "Телеграф".

Нині гравці збірної, йдеться в матеріалі, вже захищають честь України на всесвітньо відомому турнірі Europian Poker Tour, який проходить у Парижі з 14 по 25 лютого. Спортивний покер — це інтелектуальна гра, де гравці прораховують різні вірогідності, виграшні комбінації та оцінюють тактику суперника.

Як пояснили у компанії VBET Ukraine, їхня мета – усебічний розвиток спортивного покеру в Україні й підтримка покерної збірної на світових змаганнях.

Саме для цього компанія, додають журналісти, підписала контракт на титульне спонсорство заходів зі спортивного покеру та Національної збірної зі спортивного покеру. У межах домовленостей компанія стала титульним партнером Чемпіонату України зі спортивного покеру, Відкритого Кубку України зі спортивного покеру, Ліги матч-покеру України зі спортивного покеру. У кожному змаганні передбачено офлайн-етапи в різних містах України із залученням міжнародних гравців.

"Для VBET Ukraine таке партнерство — це важливий крок у напрямі спортивного спонсорства, що надає можливості для нового етапу розвитку спортивного покеру в Україні", — наголосили у пресслужбі компанії.

Компанія має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет, видану КРАІЛ 31 травня 2021 року.