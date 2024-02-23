Дани Алвеса, звезду ФК "Барселона", посадили на четыре года за изнасилование

40-летний Дани Алвес — один из самых титулованных футболистов. Он сыграл более 400 матчей за "Барселону", выиграв шесть чемпионских титулов и три Лиги чемпионов, а также входил в состав сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года.

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Бывшая звезда "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес приговорен к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения после того, как был признан виновным в изнасиловании женщины в туалете испанского ночного клуба. Дани приговорили к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения. Также он должен выплатить пострадавшей 150 тысяч евро. Об этом пишет Daily Mail.

Опальный бывший игрок "Барселоны" узнал о своей судьбе сегодня утром после того, как его отвезли в полицейский фургон в суд Барселоны, где его судили ранее в этом месяце.

Женатый 40-летний отец двоих детей в четверг провел свою первую ночь за решеткой в ​​качестве осужденного за сексуальное преступление.

Дани Алвес в зале суда Фото: Getty Images

Он содержался под стражей в тюрьме "Брайанс-2" недалеко от каталонской столицы с момента своего ареста в январе прошлого года.

Алвес, чей адвокат сегодня подтвердил, что он подаст апелляцию, заявил о своей невиновности 7 февраля после того, как выступил в последний день трехдневного судебного разбирательства по делу в суде Барселоны.

Прокуроры настаивали на 12-летнем тюремном заключении для 40-летнего бразильца после того, как он был признан виновным в изнасиловании женщины в испанском ночном клубе в 2022 году.

Алвес признал, что изменял своей жене Джоане Санс, но настаивает на том, что у него был секс по обоюдному согласию со своим обвинителем. Санс подала на развод с Алвесом в прошлом году.

Алвес заявил, что секс с 23-летней девушкой в туалете престижного ночного клуба Барселоны Sutton рано утром 31 декабря 2022 года не был изнасилованием. Обвинительница говорит, что футболист напал на нее, ударил и совершил с ней половой акт. Показания она давала за ширмой.

Дани Алвес в зале суда

Трое судей первой инстанции подтвердили в 61-страничном письменном постановлении, опубликованном после того, как Алвес узнал свой приговор на утреннем закрытом судебном заседании, что они приняли во внимание в качестве "смягчающего фактора" его компенсацию жертве в 150 тысяч евро.

Они пришли к выводу, что жертва танцевала с Алвесом, прежде чем добровольно пойти в туалет рядом с VIP-зоной клуба "Саттон", куда футболист вошел несколькими минутами ранее, что они описали как очевидное "предварительное соглашение быть с ним в более интимном пространстве".

В постановлении на 61 странице говорится, что Алвес "схватил жертву, бросил ее на землю и не давал ей двигаться" во время акта.

Но они также отметили, что "он пытался проникнуть в свою жертву, используя свою большую силу, бросив ее на пол. Жертва попросила Дани Алвеса отпустить ее, дав понять, что хочет уйти оттуда, но он ей не позволил".

Также они отметили, что половой акт был незащищенным.

В суде также выступил психолог, лечивший пострадавшую. Он сообщил суду, что у нее появились признаки посттравматического стрессового расстройства. Эксперты, вызванные защитой футболиста, заявили, что ее беспокойство могло быть вызвано повышенным вниманием журналистов к этому делу.

Друг Алвеса, который был с ним в ту ночь, заявил в суде, что футболист выпил много алкоголя перед тем, как зайти в ночной клуб. Сотрудники полиции рассказали суду, что, когда прибыли в клуб, потерпевшая была в состоянии возбуждения и шока и говорила, что ей никто не поверит, если она напишет заявление.

Последним местом работы спортсмена был мексиканский "Пумас УНАМ". Клуб расторг контракт с Алвесом в январе 2023 года. В тот же период он был арестован и с тех пор находится под стражей по обвинению в "сексуальном насилии с проникновением".

Дани Алвес в расцвете карьеры Фото: ФК Барселона

Также таблоиды писали, что Алвес планировал побег. Он хотел добиться "домашнего ареста", а потом улететь на частном самолете на родину, потому что между Бразилией и Испанией нет договора об экстрадиции. Своим планами он поделился с сокамерниками, а те передали эту информацию охранниками.

Напомним, 32-летний испанский футболист Уго Мальйо предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах. Спортсмен перед матчем якобы коснулся груди женщины, одетой в костюм попугая — она была талисманом команды противника Espanyol.