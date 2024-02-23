Дані Алвеса, зірку ФК "Барселона", посадили на чотири роки за зґвалтування

40-річний Дані Алвес — один із найтитулованіших футболістів. Він зіграв понад 400 матчів за "Барселону", вигравши шість чемпіонських титулів і три Ліги чемпіонів, а також входив до складу збірної Бразилії на чемпіонаті світу 2022 року.

Related video

Колишня зірка "Барселони" і збірної Бразилії Дані Алвес засуджений до чотирьох років і шести місяців тюремного ув'язнення після того, як його визнали винним у зґвалтуванні жінки в туалеті іспанського нічного клубу. Дані засудили до чотирьох років і шести місяців тюремного ув'язнення. Також він має виплатити постраждалій 150 тисяч євро. Про це пише Daily Mail.

Опальний колишній гравець "Барселони" дізнався про свою долю сьогодні вранці після того, як його відвезли в поліцейському фургоні до суду Барселони, де його судили раніше цього місяця.

Одружений 40-річний батько двох дітей у четвер провів свою першу ніч за ґратами як засуджений за сексуальний злочин.

Дані Алвес у залі суду Фото: Getty Images

Його утримували під вартою у в'язниці "Брайанс-2" недалеко від каталонської столиці з моменту свого арешту в січні минулого року.

Алвес, чий адвокат сьогодні підтвердив, що він подасть апеляцію, заявив про свою невинність 7 лютого після того, як виступив в останній день триденного судового розгляду у справі в суді Барселони.

Прокурори наполягали на 12-річному тюремному ув'язненні для 40-річного бразильця після того, як його визнали винним у зґвалтуванні жінки в іспанському нічному клубі 2022 року.

Алвес визнав, що зраджував своїй дружині Джоані Санс, але наполягає на тому, що в нього був секс з обопільної згоди зі своїм обвинувачем. Санс подала на розлучення з Алвесом минулого року.

Алвес заявив, що секс із 23-річною дівчиною в туалеті престижного нічного клубу Барселони Sutton рано вранці 31 грудня 2022 року не був зґвалтуванням. Обвинувачка каже, що футболіст напав на неї, вдарив і вчинив із нею статевий акт. Свідчення вона давала за ширмою.

Дані Алвес у залі суду

Троє суддів першої інстанції підтвердили в 61-сторінковій письмовій постанові, опублікованій після того, як Алвес дізнався про свій вирок на ранковому закритому судовому засіданні, що вони взяли до уваги як "пом'якшувальний фактор" його компенсацію жертві в 150 тисяч євро.

Вони дійшли висновку, що жертва танцювала з Алвесом, перш ніж добровільно піти до туалету поруч із VIP-зоною клубу "Саттон", куди футболіст увійшов кількома хвилинами раніше, що вони описали як очевидну "попередню угоду бути з ним у більш інтимному просторі".

У постанові на 61 сторінці йдеться, що Алвес "схопив жертву, кинув її на землю і не давав їй рухатися" під час акту.

Але вони також зазначили, що "він намагався проникнути у свою жертву, використовуючи свою велику силу, кинувши її на підлогу. Жертва попросила Дані Алвеса відпустити її, давши зрозуміти, що хоче піти звідти, але він їй не дозволив".

Також вони зазначили, що статевий акт був незахищеним.

У суді також виступив психолог, який лікував постраждалу. Він повідомив суду, що в неї з'явилися ознаки посттравматичного стресового розладу. Експерти, викликані захистом футболіста, заявили, що її занепокоєння могло бути викликане підвищеною увагою журналістів до цієї справи.

Друг Алвеса, який був із ним тієї ночі, заявив у суді, що футболіст випив багато алкоголю перед тим, як зайти в нічний клуб. Співробітники поліції розповіли суду, що, коли прибули до клубу, потерпіла була в стані збудження і шоку і говорила, що їй ніхто не повірить, якщо вона напише заяву.

Останнім місцем роботи спортсмена був мексиканський "Пумас УНАМ". Клуб розірвав контракт з Алвесом у січні 2023 року. У той самий період його заарештували і відтоді він перебуває під вартою за звинуваченням у "сексуальному насильстві з проникненням".

Дані Алвес у розквіті кар'єри Фото: ФК Барселона

Також таблоїди писали, що Алвес планував втечу. Він хотів домогтися "домашнього арешту", а потім полетіти на приватному літаку на батьківщину, тому що між Бразилією та Іспанією немає договору про екстрадицію. Своїми планами він поділився з співкамерниками, а ті передали цю інформацію охоронцями.

Нагадаємо, 32-річний іспанський футболіст Уго Мальйо постане перед судом за звинуваченням у сексуальних домаганнях. Спортсмен перед матчем нібито торкнувся грудей жінки, одягненої в костюм папуги — вона була талісманом команди противника Espanyol.