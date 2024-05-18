После взвешивания Усика и Фьюри изменились шансы на победу украинца: что известно

Украинский и британский боксеры встретятся в Эр-Рияде, причем у украинца изменились шансы на победу. Британец тяжелее на 13 кг, но украинец — быстрее, считают болельщики.

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17 мая боксеров Александра Усика и Тайсона Фьюри взвесили и во время объявления веса озвучили неверный вес украинца. На событие откликнулись болельщики, которые начали предсказывать ему победу. О шансах Усика выиграть бой с Фьюри написали на портале The Sun.

Журналисты портала обратили внимание на то, что во время взвешивания был громко объявлен вес Усика — 233 фунта (16,6 стоуна или 105,68 кг). Впрочем, в официальных данных этот показатель показан правильно — 223 фунта (15,9 стоуна, 101,15 кг). Однако ошибочное объявление веса изменило веру болельщиков в шансы украинца — они начали предсказывать ему победу.

Обоснования относительно хода боксерского поединка болельщики высказали в соцсети X (Twitter). В частности, журналисты нашли ряд сообщений, в которых говорилось о том, что Усик может победить именно за счет меньшего веса, чем объявили. Украинец легче, следовательно, будет быстрее двигаться, рассуждали пользователи соцсетей.

"Значительно изменил мое мнение, лол, я видел, что он такой тяжелый, и думал, что Фьюри проиграет. Да, для Фьюри все закончилось", — привели журналисты мнения из соцсетей.

Кроме того, боксер с меньшим весом сможет быстрее наносить удары по более тяжелому противнику, объяснялось в других сообщениях.

"Это увеличивает шансы Усика на победу. При 233 он был бы намного медленнее и, следовательно, с меньшей силой! Если это так, то я уверен, что Усик проучит Фьюри", — привели на портале рассуждения зрителей поединка.

Но часть все же верит в более удачный бой для Фьюри: его преимущество — в, наоборот, большем весе (262 фунта или 118,85 кг).

Отметим, в сети можно отыскать информацию о результате встречи Усика и Фьюри, в котором преимущество отдают украинцу.

Фьюри и Усик — кто победит 19 мая Фото: Скриншот

Однако большинство азартных болельщиков пророчат победу британскому профессиональному боксеру.

Фьюри и Усик — у кого больше шансов на победу в поединке 19 мая Фото: Скриншот

Отметим, боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится в Саудовской Аравии, в Kingdom Arena в Эр-Рияде. Ориентировочное время — около 00:30 в ночь на 19 мая, ранее писал Фокус.

Напоминаем, СМИ рассказывали о"дуэли глаз", который состоялся между двумя боксерами. Во время этой встречи Фьюри начал толкаться и его пришлось оттянуть. На взвешивание Усик пришел в особой вышиванке, на которой был изображен украинский военный Александр Мациевский, замученный россиянами весной 2023 года.