Ценный артефакт: ведущий показал карточку, с которой оглашал результат боя между Усиком и Фьюри

Майкл Баффер является самым известным конферансье, или ринг-анонсером, в мире бокса. И он после боя Усика обзавелся уникальным артефактом.

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Майкл Баффер был ведущим боя между Тайсоном Фьюри и Александра Усика в котором украинец одержал победу. Результаты боя ринг-анонсеры оглашают со специальной карточки, которую им передают судьи. И Майкл опубликовал ее фото в своем Twitter (X).

"Это настоящая карточка, переданная мне Комиссией по боксу Ближнего Востока!", — похвастался Баффер. По его словам, карточку обычно возвращают после оглашения результатов. Но после боя Усика и Фьюри на ринге было настоящее столпотворение, так что к столу вернуться Баффер не мог.

"Похоже, у меня есть ценный коллекционный экземпляр", — написал Баффер.

Пост Майкла Баффера

Украинец победил британца разделенным решением судей: 115−112, 114−113, 113−114.

Напомним, после Леннокса Льюиса, который в 1999 году победил Эвандера Холифилда, в мире бокса на протяжении 25 лет не существовало абсолютного чемпиона мира. Но теперь им является Александр Усик.

Поединок между Усиком и Фьюри прошел на "Арене Королевства" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. И завершился победой Усика. Украинец добавил к своим чемпионским поясам WBA, WBO и IBF еще и WBC, ранее принадлежавший Фьюри.

Майкл Баффер на пресс-конференции Усика и Фьюри

Дни перед встречей на ринге были очень напряженными. Во время встречи групп поддержки Фьюри и Усика даже произошла потасовка. Отец Тайсона набросился на помощника украинского боксера, но сам разбил себе голову.