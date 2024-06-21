"На 30-й минуте думал выключить": подробности матча Словакия — Украина на Евро-2024

По словам бывшего футболиста Андрея Воробья, украинская сборная добыла очень важные три очка. И сейчас все зависит от дальнейшей игры команды, которая реабилитировалась за поражение от румын.

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Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей сказал в комментарии к матчу, что на его 30-й минуте хотел выключить телевизор, поскольку поначалу сюжет матча напоминал предыдущий поединок против команды Румынии. Матч транслировался сервисом Megogo.

"Мое мнение: мы то ли боимся играть, опускаемся в низкий блок. Очень тяжело нам так играть", — сказал Воробей.

По словам футбольного эксперта, во втором тайме игроки "сине-желтых" придерживались новой тактики. Больше встречали соперника на его половине поля, ближе к воротам. Поэтому появились голевые эпизоды, к слову, футболисты сборной Украины должны были забивать не меньше двух голов еще к перерыву. Ведь Александр Тымчик попал в штангу, а Михаил Мудрик не реализовал выход один на один.

"Думаю, надо играть, как это сейчас называют, высоким блоком <…> "Слава Богу, что мы выиграли. Это очень важные три очка. Мы в игре, скажем так, мы в обойме. И все зависит от нас теперь, не все потеряно. Мы компенсировали то поражение от румын этой игрой. Поэтому мы сейчас где-то в другом положении", — резюмировал Воробей.

Напомним, что животные-оракулы сделали свои прогнозы относительно дальнейшей судьбы сборной Украины на Евро-2024.

Также сообщалось, что Украина переиграла Словакию в своем втором матче на Евро. Уже по традиции для команды Реброва, в волевом стиле, голы забивались во втором тайме.