Редкий дубль защитника на Евро-2024: Турция обыграла Австрию, а Нидерланды — Румынию (фото, видео)

Защитник сборной Турции Мерих Демирал, представляющий саудовский клуб "Аль-Ахли", сделал редкий дубль в матче за сборную. Уже на первой минуте матча он добил мяч в ворота после розыгрыша углового.

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Сборная Нидерландов убедительно переиграла Румынию в 1/8 финала Чемпионата Европы 2024 со счетом 3:0. На 20-й минуте полузащитник команды Коди Гакпо после ассиста Хави Симонса забил свой уже третий мяч на Евро.

Еще в первом тайме Оранье не единожды могли оторваться в счете, среди прочего, удар защитника Верджила ван Дейка пришелся в штангу.

Коди Гакпо и Дониелл Мален

Во второй 45-минутке команда Рональда Кумана полностью контролировала ход матча. Гакпо мог сделать дубль, но в одном из эпизодов выручил Флорин Ницэ, дальше гол игрока Ливерпуля отменили из-за офсайда.

Под занавес матча Гакпо отдал голевую передачу на Дониелла Малена, который уже в добавленное время сделал дубль.

Турция — Австрия 2:1

В еще одном матче игрового дня Мерих Демирал, защитник саудовского клуба "Аль-Ахли", сделал редкий дубль в матче за сборную. Уже на первой минуте матче он добил мяч в ворота после выноса вратаря после розыгрыша углового. На 59-й минуте, опять же, с углового Демирал переправил мяч в ворота.

Мерт Гюнок отражает удар Марко Арнаутовича

Полузащитник Арда Гюлер блистал техникой и удачно выполнял стандартные положения.

Арда Гюлер

В дальнейшем нападающий "Фрайбурга" Михаэль Грегорич возродил интригу и надежды австрийских болельщиков на овертайм. Но все же турецкой сборной удалось удержать победный счет.

Михаэль Грегорич

Мерт Гюнок благодаря сейву на последних секундах претендует на звание лучшего лучшего голкипера Евро, наряду с Георгием Мамардашвили

В 1/4 финала Евро-2024 встретятся Нидерланды и Турция.

Нидерланды — Турция

Напомним, что стало известно, почему Криштиану Роналду расплакался после неудачного пенальти на Евро-2024.

Также сообщалось, что Португалия обыграла Словению в серии пенальти 1/8 финала.