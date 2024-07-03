Редкий дубль защитника на Евро-2024: Турция обыграла Австрию, а Нидерланды — Румынию (фото, видео)
Защитник сборной Турции Мерих Демирал, представляющий саудовский клуб "Аль-Ахли", сделал редкий дубль в матче за сборную. Уже на первой минуте матча он добил мяч в ворота после розыгрыша углового.
Сборная Нидерландов убедительно переиграла Румынию в 1/8 финала Чемпионата Европы 2024 со счетом 3:0. На 20-й минуте полузащитник команды Коди Гакпо после ассиста Хави Симонса забил свой уже третий мяч на Евро.
Еще в первом тайме Оранье не единожды могли оторваться в счете, среди прочего, удар защитника Верджила ван Дейка пришелся в штангу.
Во второй 45-минутке команда Рональда Кумана полностью контролировала ход матча. Гакпо мог сделать дубль, но в одном из эпизодов выручил Флорин Ницэ, дальше гол игрока Ливерпуля отменили из-за офсайда.
Под занавес матча Гакпо отдал голевую передачу на Дониелла Малена, который уже в добавленное время сделал дубль.
Турция — Австрия 2:1
В еще одном матче игрового дня Мерих Демирал, защитник саудовского клуба "Аль-Ахли", сделал редкий дубль в матче за сборную. Уже на первой минуте матче он добил мяч в ворота после выноса вратаря после розыгрыша углового. На 59-й минуте, опять же, с углового Демирал переправил мяч в ворота.
Полузащитник Арда Гюлер блистал техникой и удачно выполнял стандартные положения.
В дальнейшем нападающий "Фрайбурга" Михаэль Грегорич возродил интригу и надежды австрийских болельщиков на овертайм. Но все же турецкой сборной удалось удержать победный счет.
В 1/4 финала Евро-2024 встретятся Нидерланды и Турция.
Напомним, что стало известно, почему Криштиану Роналду расплакался после неудачного пенальти на Евро-2024.
Также сообщалось, что Португалия обыграла Словению в серии пенальти 1/8 финала.