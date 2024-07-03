Рідкісний дубль захисника на Євро-2024: Туреччина обіграла Австрію, а Нідерланди — Румунію (фото, відео)
Захисник збірної Туреччини Меріх Демірал, який представляє саудівський клуб "Аль-Ахлі", зробив рідкісний дубль у матчі за збірну. Уже на першій хвилині матчу він добив м'яч у ворота після розіграшу кутового.
Збірна Нідерландів переконливо переграла Румунію в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи 2024 з рахунком 3:0. На 20-й хвилині півзахисник команди Коді Гакпо після асисту Хаві Сімонса забив свій уже третій м'яч на Євро.
Ще в першому таймі Ораньє неодноразово могли відірватися в рахунку, серед іншого, захисник Верджил ван Дейк влучив у штангу.
У другій 45-хвилинці команда Рональда Кумана повністю контролювала хід матчу. Гакпо міг зробити дубль, але в одному з епізодів виручив Флорін Ніце, далі гол гравця Ліверпуля скасували через офсайд.
Під завісу матчу Гакпо віддав гольову передачу на Доніелла Малена, який уже в доданий час зробив дубль.
Туреччина — Австрія 2:1
У ще одному матчі ігрового дня Меріх Демірал, захисник саудівського клубу "Аль-Ахлі", зробив рідкісний дубль у матчі за збірну. Уже на першій хвилині матчі він добив м'яч у ворота після виносу воротаря після розіграшу кутового. На 59-й хвилині, знову ж таки, з кутового Демірал переправив м'яч у ворота.
Півзахисник Арда Гюлер відзначався технікою і вдало виконував стандартні положення.
Надалі нападник "Фрайбурга" Міхаель Грегорич відродив інтригу та надії австрійських уболівальників на овертайм. Але все ж турецькій збірній вдалося втримати переможний рахунок.
В 1/4 фіналу Євро-2024 зустрінуться Нідерланди та Туреччина.
Нагадаємо, що стало відомо, чому Кріштіану Роналду розплакався після невдалого пенальті на Євро-2024.
Також повідомлялося, що Португалія обіграла Словенію в серії пенальті 1/8 фіналу.