Велогонщика на Tour de France оштрафовали за поцелуй с женой (видео)

Комиссары гонок Международного союза велосипедистов, ответственные за соблюдение общих правил во время гонок, посчитали подобное проявление эмоций поведением, наносящим ущерб имиджу спорта.

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32-летний французский профессиональный шоссейный велогонщик Жюльен Бернар, который с 2016 года выступает за американскую команду "Trek-Segafredo", был оштрафован на Tour de France. Причиной этого стал его поцелуй с женой Марго, сообщает France24.

Друзья и семья Жюльена собрались на склоне холма, чтобы поприветствовать его, когда Тур де Франс проходил мимо его дома во время пятничного этапа в Бургундии. Когда огромная толпа возле Нюи-Сен-Жорж скандировала имя местной знаменитости, коей является Бернар, он остановился, чтобы обнять и поцеловать свою жену, державшую на руках их сына Чарльза.

Жюльен Бернар Фото: Getty

Комиссары гонок Международного союза велосипедистов, ответственные за соблюдение общих правил во время гонок, посчитали подобное проявление эмоций поведением, наносящим ущерб имиджу спорта, и оштрафовали спортсмена.

Однако подобная санкция не огорчила Жюльена.

"Я ждал этого момента с тех пор, как маршрут был объявлен в октябре прошлого года. Такой момент бывает раз в жизни, и неважно, оштрафуют ли меня (200 швейцарских франков (205 евро). Моя жена организовала так, чтобы все пришли и увидели меня на этом этапе забега. Я хотел выразить свою признательность и поблагодарить ее за это", – заявил он журналистам.

Бернар сказал, что встреча с его близкими стала уникальным моментом в его карьере.

"Это было действительно невероятно. Именно эти моменты заставляют меня продолжать кататься на велосипеде", – признался он.

Власти были больше обеспокоены поведением его друзей, которые собрали большую толпу, угрожая барьеру безопасности и продвигаясь вперед, а местные жители скандировали имя Бернара. Кстати, отец спортсмена тоже был велогонщиком. Жан-Франсуа Бернар выиграл на всех трех Гран-турах.

Заезд закончился для Жюльена 61-м местом. Он отстал на 3 минуты 11 секунд от победителя Ренко Эвенепола. Бельгиец выиграл этап длиной 23,5 км, проехав по виноградникам Золотого берега.

Ранее Фокус писал, что на Tour de France велосипедисты попали в масштабную аварию.