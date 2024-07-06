Велогонщика на Tour de France оштрафовали за поцелуй с женой (видео)
Комиссары гонок Международного союза велосипедистов, ответственные за соблюдение общих правил во время гонок, посчитали подобное проявление эмоций поведением, наносящим ущерб имиджу спорта.
32-летний французский профессиональный шоссейный велогонщик Жюльен Бернар, который с 2016 года выступает за американскую команду "Trek-Segafredo", был оштрафован на Tour de France. Причиной этого стал его поцелуй с женой Марго, сообщает France24.
Друзья и семья Жюльена собрались на склоне холма, чтобы поприветствовать его, когда Тур де Франс проходил мимо его дома во время пятничного этапа в Бургундии. Когда огромная толпа возле Нюи-Сен-Жорж скандировала имя местной знаменитости, коей является Бернар, он остановился, чтобы обнять и поцеловать свою жену, державшую на руках их сына Чарльза.
Комиссары гонок Международного союза велосипедистов, ответственные за соблюдение общих правил во время гонок, посчитали подобное проявление эмоций поведением, наносящим ущерб имиджу спорта, и оштрафовали спортсмена.
Однако подобная санкция не огорчила Жюльена.
"Я ждал этого момента с тех пор, как маршрут был объявлен в октябре прошлого года. Такой момент бывает раз в жизни, и неважно, оштрафуют ли меня (200 швейцарских франков (205 евро). Моя жена организовала так, чтобы все пришли и увидели меня на этом этапе забега. Я хотел выразить свою признательность и поблагодарить ее за это", – заявил он журналистам.
Бернар сказал, что встреча с его близкими стала уникальным моментом в его карьере.
"Это было действительно невероятно. Именно эти моменты заставляют меня продолжать кататься на велосипеде", – признался он.
Власти были больше обеспокоены поведением его друзей, которые собрали большую толпу, угрожая барьеру безопасности и продвигаясь вперед, а местные жители скандировали имя Бернара. Кстати, отец спортсмена тоже был велогонщиком. Жан-Франсуа Бернар выиграл на всех трех Гран-турах.
Заезд закончился для Жюльена 61-м местом. Он отстал на 3 минуты 11 секунд от победителя Ренко Эвенепола. Бельгиец выиграл этап длиной 23,5 км, проехав по виноградникам Золотого берега.
Ранее Фокус писал, что на Tour de France велосипедисты попали в масштабную аварию.