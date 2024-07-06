Велогонщика на Tour de France оштрафували за поцілунок із дружиною (відео)

Комісари перегонів Міжнародного союзу велосипедистів, відповідальні за дотримання загальних правил під час перегонів, порахували такий прояв емоцій поведінкою, що завдає шкоди іміджу спорту.

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32-річного французького професійного шосейного велогонщика Жюльєна Бернара, який з 2016 року виступає за американську команду "Trek-Segafredo", було оштрафовано на Tour de France. Причиною цього став його поцілунок із дружиною Марго, повідомляє France24.

Друзі та сім'я Жюльєна зібралися на схилі пагорба, щоб привітати його, коли Тур де Франс проходив повз його будинок під час п'ятничного етапу в Бургундії. Коли величезний натовп біля Нюї-Сен-Жорж скандував ім'я місцевої знаменитості, якою є Бернар, він зупинився, щоб обійняти і поцілувати свою дружину, яка тримала на руках їхнього сина Чарльза.

Жюльєн Бернар Фото: Getty

Комісари перегонів Міжнародного союзу велосипедистів, відповідальні за дотримання загальних правил під час перегонів, вважали подібний прояв емоцій поведінкою, що завдає шкоди іміджу спорту, і оштрафували спортсмена.

Однак така санкція не засмутила Жюльєна.

"Я чекав цього моменту відтоді, як маршрут було оголошено в жовтні минулого року. Такий момент буває раз у житті, і неважливо, чи оштрафують мене (200 швейцарських франків (205 євро). Моя дружина організувала так, щоб усі прийшли і побачили мене на цьому етапі забігу. Я хотів висловити свою вдячність і подякувати їй за це", — заявив він журналістам.

Бернар сказав, що зустріч із його близькими стала унікальним моментом у його кар'єрі.

"Це було справді неймовірно. Саме ці моменти змушують мене продовжувати кататися на велосипеді", — зізнався він.

Влада була більше занепокоєна поведінкою його друзів, які зібрали великий натовп, погрожуючи бар'єру безпеки і просуваючись уперед, а місцеві жителі скандували ім'я Бернара. До речі, батько спортсмена теж був велогонщиком. Жан-Франсуа Бернар виграв на всіх трьох Гран-турах.

Заїзд закінчився для Жюльєна 61-м місцем. Він відстав на 3 хвилини 11 секунд від переможця Ренко Евенепола. Бельгієць виграв етап довжиною 23,5 км, проїхавши виноградниками Золотого берега.

Раніше Фокус писав, що на Tour de France велосипедисти потрапили в масштабну аварію.