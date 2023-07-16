Хотів зробити селфі: на Tour de France велосипедисти потрапили в масштабну аварію (фото, відео)

За попередньою інформацією, один зі спортсменів зачепив кермом шанувальника, який простягав йому телефон. У результаті кілька спортсменів на певний час зійшли з дистанції.

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15-й етап відомої в усьому світі багатоденної велогонки Tour de France запам'ятається неприємним курйозом. Уболівальник хотів зробити селфі з гонщиками та спровокував аварію. Про це повідомляє BBC 16 липня.

Унаслідок необдуманої дії глядача щонайменше 20 велосипедистів зійшли з дистанції всього за 125 кілометрів до фінішу. Гонщик команди Jumbo-Visma Сепп Кусс випадково зачепив уболівальника кермом велосипеда, поки той йому протягував телефон.

У результаті велосипедист врізався у свого товариша Натана ван Хоойдонка. Він також впав із транспорту і спричинив позаду себе велику аварію. Частина гонщиків зазнали незначних травм, зокрема Натан Ван Хоойдонк, але пізніше вони все ж повернулися до змагань.

Пресслужба команди Jumbo-Visma у Twitter звернулася до вболівальників, які можуть стати причиною для аварії, як з'ясувалося.

"Будь ласка, завжди будьте пильними, спостерігаючи за велоспортом на узбіччі дороги", — йдеться в повідомленні.

У команді Confidis також закликали всіх бути максимально обережними, "щоб вечірка залишалася вечіркою" не тільки для спортсменів, а й для фанатів велогонки.

"Вам не потрібен мобільний телефон, щоб створювати запаморочливі спогади", — йдеться в повідомленні.

До слова, це вже не перша аварія на Tour de France цього року. На 14-му етапі велогонки велосипедисти масово почали падати, у зв'язку з чим організатори були змушені зупинити захід. Сталося це всього за 146 кілометрів до фінішу. Один зі спортсменів послизнувся на повороті гірського спуску. У результаті 25 гонщиків впали, а ще 50 виявилися заблокованими на трасі.

Нагадаємо, 5 липня повідомлялося, що пілоти "Формули-1" сіли за кермо монстр-траків. Їм не одразу вдалося впоратися з таким величезним транспортом, але пізніше підхід усе ж знайшовся.