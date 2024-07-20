Самая маленькая команда за всю историю: "Укрпошта" выпустила памятные марки к Олимпиаде

Всего в Олимпийских играх в Париже примут участие 140 украинских спортсменов, что является наименьшим числом за всю историю участия Украины в Играх.

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"Укрпошта" презентовала новую марку, посвященную украинской команде, которая отправиться на Олимпиаду в Париж. Сообщается, что тираж – всего 100 тысяч блоков. Новые марки представили на официальной странице в Facebook.

"В этом году на Олимпийских играх в Париже более 100 украинских атлетов будут бороться за победы более чем в 20 видах спорта", — отмечается в посте.

Новые украинские марки к Олимпиаде Фото: Укрпошта

За дизайн отвечали Сергей и Александр Харуки. Всего в почтовом блоке шесть марок:⠀

В почтовом блоке – 6 марок:

дзюдо;

тяжелая атлетика;

фехтование;

гребля на байдарках и каноэ;

теннис;

пулевая стрельба.

Вторжение России убило спортсменов и тренеров, заставило многих бежать от боевых действий и повредило спортивные сооружения. Частые воздушные тревоги и продолжительные отключения электроэнергии, вызванные российскими бомбардировками, прерывают тренировки.

"Мы провели бесчисленное количество часов без электричества, без воды, в темноте, в холоде, в жаре. Я думаю, мы прошли через все", — рассказала Reuter фехтовальщица на шпагах Влада Харькова, когда она и другие спортсмены собрались вместе с официальными лицами, чтобы в пятницу вечером в центре Киева представить олимпийскую почтовую марку Украины.

Новые украинские марки к Олимпиаде Фото: Укрпошта

"Эти условия сделали нас сильнее, и мы готовы показать всему миру, что несмотря ни на что — мы украинцы, и мы несокрушимы как украинская нация", — отметила спортсменка.

Новые украинские марки к Олимпиаде Фото: Укрпошта

По данным Министерства спорта Украины, с начала вторжения России в феврале 2022 года погибли 479 спортсменов и тренеров. Было разрушено более 500 спортивных сооружений, в том числе 15 олимпийских тренировочных баз.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить спортсменов из России и ее союзника Беларуси от участия в международных соревнованиях, однако впоследствии разрешил им квалифицироваться на Парижские игры под нейтральным флагом.

Всего к участию в Олимпийских играх в Париже, которые откроются в пятницу, допущены 25 спортсменов из России и Беларуси.

Напомним, Олимпиада стартует 26 июля и продлиться до 11 августа. Пять соревнований Парижской Олимпиады будут проходить на берегу Сены в центре Парижа: мужской и женский марафонские заплывы на 10 километров, а также заплыв на 1500 метров в трех соревнованиях по триатлону. За последние 100 лет эти соревнования станут первыми, когда фактически будет разрешено купание в Сене, которую, несмотря на заверения властей, все еще считают очень грязной рекой.