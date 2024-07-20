Найменша команда за всю історію: "Укрпошта" випустила пам'ятні марки до Олімпіади

Загалом в Олімпійських іграх у Парижі візьмуть участь 140 українських спортсменів, що є найменшим числом за всю історію участі України в Іграх.

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"Укрпошта" презентувала нову марку, присвячену українській команді, яка вирушить на Олімпіаду в Париж. Повідомляється, що тираж — усього 100 тисяч блоків. Нові марки представили на офіційній сторінці у Facebook.

"Цьогоріч на Олімпійських іграх у Парижі понад 100 українських атлетів боротимуться за перемоги у понад 20 видах спорту", — наголошується в пості.

Нові українські марки до Олімпіади Фото: Укрпошта

За дизайн відповідали Сергій та Олександр Харукі. Загалом у поштовому блоці шість марок:⠀

У поштовому блоці — 6 марок:

дзюдо;

важка атлетика;

фехтування;

веслування на байдарках і каное;

теніс;

кульова стрільба.

Вторгнення Росії вбило спортсменів і тренерів, змусило багатьох тікати від бойових дій і пошкодило спортивні споруди. Часті повітряні тривоги та тривалі відключення електроенергії, спричинені російськими бомбардуваннями, переривають тренування.

"Ми провели незліченну кількість годин без електрики, без води, в темряві, в холоді, в спеці. Я думаю, ми пройшли через усе", — розповіла Reuter фехтувальниця на шпагах Влада Харькова, коли вона та інші спортсмени зібралися разом з офіційними особами, щоб у п'ятницю ввечері в центрі Києва представити олімпійську поштову марку України.

Нові українські марки до Олімпіади Фото: Укрпошта

"Ці умови зробили нас сильнішими, і ми готові показати всьому світу, що незважаючи ні на що — ми українці, і ми незламні як українська нація", — зазначила спортсменка.

Нові українські марки до Олімпіади Фото: Укрпошта

За даними Міністерства спорту України, від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року загинули 479 спортсменів і тренерів. Було зруйновано понад 500 спортивних споруд, зокрема 15 олімпійських тренувальних баз.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував відсторонити спортсменів із Росії та її союзника Білорусі від участі в міжнародних змаганнях, однак згодом дозволив їм кваліфікуватися на Паризькі ігри під нейтральним прапором.

Загалом до участі в Олімпійських іграх у Парижі, які відкриються в п'ятницю, допущено 25 спортсменів із Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Олімпіада стартує 26 липня і триватиме до 11 серпня. П'ять змагань Паризької Олімпіади відбуватимуться на березі Сени в центрі Парижа: чоловічий і жіночий марафонські запливи на 10 кілометрів, а також заплив на 1500 метрів у трьох змаганнях із триатлону. За останні 100 років ці змагання стануть першими, коли фактично буде дозволено купання в Сені, яку, незважаючи на запевнення влади, все ще вважають дуже брудною річкою.