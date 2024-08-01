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Спорт

40 минут в день: Владимир Зеленский рассказал, как занимается спортом даже в поезде

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Фото: Скриншот | Владимир Зеленский

Президент Украины признался, что уделяет физическим нагрузкам время для того, чтобы "мозг отдохнул".

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что, не смотря на напряженный график, старается уделить время себе и заниматься спортом каждый день. Никаких сложных упражнений Зеленский не делает. Об этом он рассказал в интервью французским журналистам. Видео интервью появилось на Youtube-канале "Зе!Президент".

Журналист отметил, что Зеленского часто сравнивают с Черчиллем, а у того спрашивали в свое время, как он может столько пить алкоголя и не заниматься спортом.

Владимир Зеленский дал интервью французским журналистам

"Занимаетесь ли вы спортом сейчас, во время войны?" — спросил репортер.

Президент Украины признался, что занятия спортом старается не пропускать.

"Сегодня я это делал в поезде. Это не так много нужно времени, если тебе это хочется делать. 30 секунд – можно это сделать в коридоре поезда. Можно это сделать где угодно", – отметил президент.

Зеленский признался, что выполняет простые упражнения: приседания и отжимания. Но сам это занятиями спортом не считает.

Владимир Зеленский Fullscreen
Владимир Зеленский дает интервью
Фото: Скриншот

"Спорт — это где большие достижения и большие спортсмены, отдающие этому жизнь. А для меня это просто – ну так, немного размяться. Физическое напряжение – оно обязательно нужно, чтобы немного мозг отдохнул. Поэтому, если есть возможность ночью, поздно вечером или очень рано утром – я пытаюсь найти свои 30–40 минут", – добавил глава государства.

Зеленский отметил также, что за Черчилля, с которым его сравнили, воевал весь мир. А за Украину воют вся Украина, но "весь мир поддерживает".

Напомним, в этом же интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский давал французским изданиям AFP, Le Monde, L'Equipe и Libération, он рассказал, какой город в Украине стал приоритетной целью для российских войск.