40 хвилин на день: Володимир Зеленський розповів, як займається спортом навіть у потязі

Президент України зізнався, що приділяє фізичним навантаженням час для того, щоб "мозок відпочив".

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Президент України Володимир Зеленський зізнався, що, незважаючи на напружений графік, намагається приділити час собі і займатися спортом щодня. Жодних складних вправ Зеленський не робить. Про це він розповів в інтерв'ю французьким журналістам. Відео інтерв'ю з'явилося на Youtube-каналі "Зе!Президент".

Журналіст зазначив, що Зеленського часто порівнюють із Черчіллем, а в того запитували свого часу, як він може стільки пити алкоголю і не займатися спортом.

Володимир Зеленський дав інтерв'ю французьким журналістам

"Чи займаєтеся ви спортом зараз, під час війни?" — запитав репортер.

Президент України зізнався, що заняття спортом намагається не пропускати.

"Сьогодні я це робив у поїзді. Це не так багато потрібно часу, якщо тобі це хочеться робити. 30 секунд — можна це зробити в коридорі поїзда. Можна це зробити де завгодно", — зазначив президент.

Зеленський зізнався, що виконує прості вправи: присідання та віджимання. Але сам це заняттями спортом не вважає.

Володимир Зеленський дає інтерв'ю Фото: Скриншот

"Спорт — це десь великі досягнення і великі спортсмени, які віддають цьому життя. А для мене це просто — ну так, трохи розім'ятися. Фізичне напруження — воно обов'язково потрібне, щоб трохи мозок відпочив. Тому, якщо є можливість вночі, пізно ввечері або дуже рано вранці — я намагаюся знайти свої 30–40 хвилин", — додав глава держави.

Зеленський зазначив також, що за Черчилля, з яким його порівняли, воював увесь світ. А за Україну воює вся Україна, але "весь світ підтримує".

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю, яке президент України Володимир Зеленський давав французьким виданням AFP, Le Monde, L'Equipe і Libération, він розповів, яке місто в Україні стало пріоритетною ціллю для російських військ.