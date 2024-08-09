Опередили на последних метрах: каноистки Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок в женской каноэ-двойке принесли Украине 11-ю медаль на Олимпиаде-2024. На последних метрах украинки опередили канадских спортсменок и финишировали вторыми после представительниц Китая.

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Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. Они соревновались в финале каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

На последних метрах украинские каноистки опередили соперниц из Канады, финишировав с результатом 1:54.30. Олимпийскими чемпионками стали представительницы Китая.

Это вторая подряд медаль Украины на Олимпиадах в женских каноэ-двойках. На Играх в Токио-2020 Лузан и Рыбачок также стали серебряными призерами в этой дисциплине.

В субботу, 10 августа, каноисток ждет полуфинал в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Сейчас Украина занимает 15 место в медальном зачете Олимпиады-2024. В целом украинские спортсмены завоевали 11 медалей: три "золотые", четыре "серебряные" и четыре "бронзовые".

По количеству медалей лидируют Соединенные Штаты Америки, их спортсмены получили 103 награды. На втором месте Китай — 74 медали, третью строчку занимает Австралия — 45 медалей. Также в пятерке лидеров Франция — 54 медали и Великобритания с 51 наградой.

Напомним, Международная федерация каноэ попросила каноистку из Украины Анастасию Рыбачок стереть часть надписи "I am Ukrainian" с лодки, в которой спортсменка участвует в каноэ-одиночке на 200 метров. Организация разглядела в этом признаки пропаганды.

8 августа серебряным призером Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе в весе до 67 кг стал Парвиз Насибов. Жан Беленюк завоевал "бронзу" в этом же виде спорта в весовой категории до 87 кг. После этого титулованный украинский спортсмен заявил о завершении спортивной карьеры.