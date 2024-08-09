Випередили на останніх метрах: каноїстки Лузан і Рибачок здобули "срібло" Олімпіади-2024

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок у жіночій каное-двійці принесли Україні 11-ту медаль на Олімпіаді-2024. На останніх метрах українки випередили канадських спортсменок і фінішували другими після представниць Китаю.

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Українські спортсменки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібну медаль на Олімпійських іграх у Парижі. Вони змагалися у фіналі каное-двійок на дистанції 500 метрів. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

На останніх метрах українські каноїстки випередили суперниць з Канади, фінішувавши з результатом 1:54.30. Олімпійськими чемпіонками стали представниці Китаю.

Це друга поспіль медаль України на Олімпіадах у жіночих каное-двійках. На Іграх у Токіо-2020 Лузан і Рибачок також стали срібними призерками у цій дисципліні.

У суботу, 10 серпня, на каноїсток чекає пів фінал у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Наразі Україна посідає 15 місце у медальному заліку Олімпіади-2024. Загалом українські спортсмени вибороли 11 медалей: три "золоті", чотири "срібні" і чотири "бронзові".

За кількістю медалей лідирують Сполучені Штати Америки, їхні спортсмени здобули 103 нагороди. На другому місці Китай — 74 медалі, третю сходинку посідає Австралія — 45 медалей. Також у п'ятірці лідерів Франція — 54 медалі та Велика Британія із 51 нагородою.

Нагадаємо, Міжнародна федерація каное попросила каноїстку з України Анастасію Рибачок стерти частину напису "I am Ukrainian" з човна, у якому спортсменка бере участь у каное-одиничці на 200 метрів. Організація розгледіла у цьому ознаки пропаганди.

8 серпня срібним призером Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі у вазі до 67 кг став Парвіз Насібов. Жан Беленюк завоював "бронзу" у цьому ж виді спорту у ваговій категорії до 87 кг. Після цього титулований український спортсмен заявив про завершення спортивної кар'єри.