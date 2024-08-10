Остановилось сердце: тренер сборной Узбекистана едва не погиб, радуясь победе спортсмена (фото)

К счастью, медики сборной Великобритании быстро отреагировали и начали проводить реанимационные мероприятия. Позже Тулкин Киличев был госпитализирован в больницу.

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Двое членов команды медиков сборной Великобритании Хардж Сингх и Робби Лиллис 8 августа стали олимпийскими героями, спасая жизнь главного тренера сборной Узбекистана по боксу, сообщает Daily Mail.

В четверг узбекский боксер Хасанбой Дусматов победил француза Билала Беннаму и завоевал олимпийское золото. Его тренер, 41-летний Тулкин Киличев, праздновал золотую медаль своего спортсмена в разминочной зоне на "Ролан Гаррос", когда у него случилась остановка сердца.

Узбекский боксер Хасанбой Дусматов завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 Фото: Getty Images

К счастью для Киличева, врач сборной Великобритании по боксу Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис также находились в зоне разминки. Они молниеносно бросились ему на помощь: Сингх провел сердечно-легочную реанимацию, а Лиллис использовал дефибриллятор.

"Узбекская тренерская команда вернулась в зону разминки, все они праздновали, а затем оттуда послышались крики о помощи. Хардж был первым, кто отреагировал, а я последовал за ним с сумкой для оказания неотложной помощи, которую мы носим с собой. Когда я прибыл примерно через 30 секунд после Харджа, он уже начал делать СЛР (сердечно-легочную реанимацию — ред.) тренеру. Довольно много тренеров были явно расстроены всей этой ситуацией, поэтому нам потребовалось некоторое время, чтобы убрать их всех с дороги. Я открыл травматологическую сумку, вытащил дефибриллятор, как можно быстрее наложил на него электроды", — рассказал об инциденте Лиллис.

По словам физиотерапевта, Киличев сначала он не приходил в сознание. Доктор Хардж Сингх продолжал делать ему искусственное дыхание и примерно через 20–30 секунд он внезапно очнулся. Затем британские медики передали узбекского тренера бригаде скорой помощи, которая прибыла на место происшествия. Киличев был доставлен в больницу. О его состоянии представители сборной Узбекистана не сообщают.

"Надеюсь, он полностью поправится. Скорость — это суть. Я очень, очень благодарен, что у нас было все необходимое оборудование, и что мы с Харджем в тот момент были там", — добавил Лиллис. Он вместе со своим коллегой Сингхом намерен посетить Киличева в больнице.

Напомним, 10 августа Фокус писал о том, что 20-летний болгарский тяжелоатлет установил новый мировой рекорд. Спортсмен поднял штангу весом 224 килограмма. Его победа принесла Болгарии второе золото на Олимпийских играх в Париже.