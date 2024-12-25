Олимпийская сноубордистка погибла в Альпах во время схода лавины

Софи Хедигер была гонщицей Кубка мира по сноуборд-кроссу. Ей было 26 лет.

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Олимпийская сноубордистка Софи Хедигер погибла в лавине в швейцарских Альпах. Федерация горнолыжного спорта Швейцарии подтвердила гибель Софи, сообщив, что инцидент произошел на курорте Ароза. Об этом пишет NZZ.

"Для семьи Swiss Ski трагическая смерть Софи Хедигер бросила темную тень на рождественские праздники. Мы безмерно опечалены. Мы сохраним достойную память о Софи", — сообщили в Федерации.

Софи Хедигер принимала участие в Олимпиаде в 2022 году

Хедигер скончалась через девять дней после того, как 14 декабря ей исполнилось 26 лет.

Софи Хедигер выросла в Цюрихе. Она заняла 2-е место на Кубке мира FIS по сноуборд-кроссу среди мужчин и женщин 26 января 2024 года в Санкт-Морице. Хедигер представляла Швейцарию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине в женском сноуборд-кроссе и смешанном командном зачете.

Сообщается, что в Альпах прошли обильные снегопады, которые повысили риск схода лавин. Софи погибла, катаясь на лыжах. Ее тело было обнаружено только через два часа после того, как о нем сообщили в экстренные службы и полиция начала расследование.

Во вторник утром полиция кантона Граубюнден сообщила, что неназванный сноубордист погиб в результате схода лавины вне трасс в горнолыжном курорте Ароза. Лишь во второй половине дня стало известно, что жертвой стала именно Софи Хедигер.

Отмечается, что Софи и еще один человек спустились по закрытому склону. Именно в этот момент начался сход лавины. Спутник спортсменки спасся и уведомил спасательные службы.

Напомним, во время схода лавины на горе Сяннаири (Сычуань, Китай) астрофотографу удалось запечатлеть необычное явление: вспышку яркого голубого света.