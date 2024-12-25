Олімпійська сноубордистка загинула в Альпах під час сходження лавини

Софі Гедігер була гонщицею Кубка світу зі сноуборд-кросу. Їй було 26 років.

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Олімпійська сноубордистка Софі Гедігер загинула в лавині у швейцарських Альпах. Федерація гірськолижного спорту Швейцарії підтвердила загибель Софі, повідомивши, що інцидент стався на курорті Ароза. Про це пише NZZ.

"Для сім'ї Swiss Ski трагічна смерть Софі Гедігер кинула темну тінь на різдвяні свята. Ми безмірно засмучені. Ми збережемо гідну пам'ять про Софі", — повідомили у Федерації.

Софі Гедігер брала участь в Олімпіаді у 2022 році

Гедігер померла через дев'ять днів після того, як 14 грудня їй виповнилося 26 років.

Софі Гедігер виросла в Цюриху. Вона посіла 2-е місце на Кубку світу FIS зі сноуборд-кросу серед чоловіків і жінок 26 січня 2024 року в Санкт-Моріці. Гедігер представляла Швейцарію на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні в жіночому сноуборд-кросі та змішаному командному заліку.

Повідомляється, що в Альпах пройшли рясні снігопади, які підвищили ризик сходження лавин. Софі загинула, катаючись на лижах. Її тіло було виявлено тільки через дві години після того, як про нього повідомили в екстрені служби і поліція почала розслідування.

У вівторок вранці поліція кантону Граубюнден повідомила, що неназваний сноубордист загинув унаслідок сходження лавини поза трасами в гірськолижному курорті Ароза. Лише в другій половині дня стало відомо, що жертвою стала саме Софі Гедігер.

Зазначається, що Софі та ще одна людина спустилися закритим схилом. Саме в цей момент почалося сходження лавини. Супутник спортсменки врятувався і повідомив рятувальні служби.

Нагадаємо, під час сходження лавини на горі Сяннаірі (Сичуань, Китай) астрофотографу вдалося зафіксувати незвичайне явище: спалах яскравого блакитного світла.