Молодежь, которая занимается спортом, получает дисциплину, выносливость и командный дух — черты, необходимые как на фронте, так и в восстановлении Украины после победы, - Малхаз Папиашвили

Малхаз Папиашвили — бизнесмен, меценат, президент Ассоциации спортивной борьбы Киевской области. В этом году АСБКО признали лучшей в Украине, а самого Малхаза — лучшим президентом.

В прошлом году мы уже общались с Малхазом, тогда он только начинал работать на новой должности и рассказывал о своем видении развития. В этот раз мы встретились, чтобы обсудить уже конкретные итоги 2024 года — года, который стал весьма результативным как для украинской борьбы в целом, так и для Киевской области в частности.

Малхаз, в этом году Ассоциация спортивной борьбы Киевской области (далее — Ассоциация) была признана лучшей в Украине. Что для вас означает это достижение?

Это важный показатель, что наши усилия дают результат. Для меня это больше о коллективной работе: тренеры, спортсмены, меценаты, родители юных атлетов — все вместе создают этот успех. Важно, что это не просто награда, а стимул для дальнейшей работы.

Будем откровенны, что достигать таких заметных результатов и продолжать держать высокую планку финансово, пожалуй, достаточно сложно. Если не секрет, сколько средств в целом было потрачено на работу Ассоциации в 2024 году?

Конечно, не секрет. Мы систематически и прозрачно отчитываемся о своей деятельности, в том числе финансовой ее части. И сразу хотел бы отдельно подчеркнуть — это все не бюджетные средства. Все финансы, которые мы используем — это собственный ресурс, а также помощь спонсоров и меценатов.

Всего в течение 2024 года нами было аккумулировано совместными усилиями более 10 млн грн, которые были направлены на организацию соревнований, закупку необходимого оборудования, поддержку спортсменов, включая медицинскую реабилитацию и фармакологию. Отдельно вкладывали в ремонты спортивных залов и популяризацию борьбы, чтобы привлечь больше молодежи. Мы внимательно подходим к каждой трате, чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Какие из очерченных направлений вы считаете наиболее важными для развития спорта?

Очень сложно что-то выделить из того, что я уже перечислил. Но скажу точно, что обновление инфраструктуры — одно из важнейших направлений. Именно инфраструктуры для спортсменов. В 2024 году нам удалось модернизировать шесть спортивных залов, и эта работа продолжается.

Вот например, если говорить о крайне необходимых вещах, то Киевская область действительно нуждается в полноценном спортивном комплексе. К сожалению, сейчас его еще нет. Мы недавно проводили сборы и собирали необходимые условия, как конструктор — проживание в одном месте, питание в другом, непосредственная тренировка — в третьем.

Буду честен, мы даже уже выросли из имеющихся спортивных залов. С теми, которые имеем сейчас мы можем проводить сборы в количестве не более 35 атлетов, а у нас уже сейчас более 100 взрослых спортсменов и, надеюсь, это количество будет только увеличиваться.

Одним словом, работы еще очень много. Необходимо, чтобы каждый атлет и тренер имел доступ к качественным условиям для тренировок.

Поговорим немного о летних Олимпийских играх, которые прошли в Париже в 2024 году. Как вы оцениваете выступление Украины в целом?

Украина на Олимпийских играх-2024 получила 12 медалей, из которых три по борьбе — это весомый результат, который показывает, что наши спортсмены смогли адаптироваться к сложным условиям настоящего во времена войны и выступить на максимум. Мы увидели сильную конкуренцию, но смогли с ней справиться. Этот результат — лучший за последние 12 лет.

В то же время Украина получила почетное седьмое место на Паралимпийских играх, завершив соревнования с 82 медалями. Это достижение является свидетельством невероятной силы, мужества и настойчивости украинских спортсменов, которые продолжают бороться и побеждать даже в сложных условиях.

Как думаете, благодаря чему нам удалось получить такой довольно значительный результат?

Если коротко, то он стал возможным благодаря системной подготовке спортсменов и профессиональной работе всей команды.

А как оцениваете результаты по борьбе на Олимпиаде именно Киевской области?

Ирина Коляденко получила серебряную медаль, что стало одним из главных достижений. Ее выступление было технически сильным и сосредоточенным. Алина Грушина на этот раз без медали, но ее борьба была конкурентной. Для Киевщины это серьезный результат, который подтверждает, что у нас есть борцы мирового уровня, и мы движемся в правильном направлении.

А если говорить не только об Олимпиаде?

Борцы из Киевской области, кроме олимпийской медали, получили в 2024 году еще 11 наград на различных международных чемпионатах. Каждая медаль — это вклад тренеров, спортсменов и всей системы поддержки. Это не только гордость, но и ответственность: обеспечить, чтобы таких результатов становилось еще больше. Поэтому я хочу, чтобы борьба была узнаваемой и доступной для более широкой аудитории. Это помогает привлекать внимание молодежи, заинтересовывать родителей и привлекать партнеров. Сейчас важно, чтобы спорт не оставался только в залах, а выходил на уровень общественного интереса.

В 2024 году Ассоциация активно подписывала меморандумы с партнерами. В чем их стратегическая важность?

Да, успели подписать 5 меморандумов. Это наш инструмент для создания партнерств, которые имеют реальное влияние на развитие спорта. Они позволяют привлечь дополнительные ресурсы, улучшить условия для тренировок и соревнований, а также расширить возможности для спортсменов и их тренеров. Заключение таких соглашений — это не о формальностях, а о результате: новые тренировочные базы, поддержка спортсменов и популяризация борьбы среди молодежи.

Какие конкретные направления удалось охватить благодаря этим меморандумам?

Мы заключили соглашения, которые охватывают развитие борьбы на разных уровнях. Это сотрудничество с Федерациями вольной и греко-римской борьбы в Ирпене, что способствует расширению спортивной инфраструктуры и доступа к бесплатным занятиям. Меморандум с Федерацией дзюдо Киевщины позволяет обмениваться опытом между видами спорта. Соглашение с Управлением молодежи и спорта Киевской ОГА обеспечивает интеграцию борьбы в громады области, а партнерство с Unity Foundation открывает возможности для социальных проектов и поддержки молодых спортсменов.

А как эти меморандумы повлияют на будущее борьбы в Киевской области?

Они создают основу для системного развития. Спортсмены получают лучшие условия для тренировок, тренеры — дополнительную поддержку, а громады — новые возможности для популяризации спорта. Меморандумы — это инвестиция в будущее, в новое поколение борцов и в развитие региона в целом. Это позволит Киевской области сохранять и закрепить свои лидерские позиции и становиться примером для других регионов Украины.

В начале декабря во Львове прошел Кубок Украины по вольной борьбе и Чемпионат по греко-римской борьбе. События стали завершением насыщенного спортивного года. Как вы оцениваете результаты Киевской области?

Это был действительно яркий финал года. Для меня наиболее показательны командные результаты, потому что это о системности, а не только об индивидуальных достижениях. Первое место в греко-римской борьбе — наша гордость. Вольная борьба принесла нам второе место, и это стимул для нас двигаться вперед. Женская борьба также показала себя достойно — четвертое место с минимальным отрывом от тройки.

Переходящий Кубок по вольной борьбе в этом году снова остался в Ивано-Франковской области. Что для вас значит этот трофей и насколько важно его завоевать?

Для меня этот Кубок — больше, чем просто награда. Он символизирует амбиции, к которым должен стремиться каждый борец и каждая область. Мы задумывали его как легенду, которая будет мотивировать следующие поколения.

Женская борьба в Украине пока что менее популярна, чем мужская. Видите ли вы потенциал для ее развития и что для этого нужно?

Женская борьба — это о возможностях, которые часто не очевидны для девушек и их семей. Она дает не только физическую подготовку, но и уверенность в себе, способность преодолевать трудности. Но мы понимаем, что для ее популяризации нужно время и ресурсы. Это вопрос не только тренировок, но и работы с родителями, привлечения новых тренеров.

Какая главная сложность в работе с женской борьбой сегодня?

По моему мнению, это стереотипы. Многие до сих пор считают, что борьба — это не для девушек. Иногда сложно объяснить, что этот спорт может быть элегантным, в то же время сильным. Нужно больше историй успеха и лучших условий для тренировок, чтобы постепенно менять это восприятие.

Считаете ли вы, что Кубок Украины, в частности его организация, изменил отношение к борьбе в регионах?

Думаю, да. Кубок — это повод для каждого спортсмена и тренера увидеть, что высокие результаты достижимы. Для многих областей это возможность сравнить свой уровень с другими. Когда борец видит ценный переходной трофей, слышит аплодисменты за победу — это мотивирует больше любых слов.

А нужно ли во время войны инвестировать в спорт, если все молодые спортсмены не станут олимпийскими чемпионами?

Спорт — это не только о наградах. Он воспитывает физически и ментально здоровое поколение, которое способно работать на общее будущее страны. Молодежь, которая занимается спортом, получает дисциплину, выносливость и командный дух — черты, необходимые как на фронте, так и в восстановлении Украины после победы.

Как спорт способствует устойчивости общества во время войны?

Спорт поддерживает людей, придавая ощущение стабильности и перспективы. Он помогает молодежи избегать негативных влияний, воспитывает лидеров и создает места, где даже в самых сложных условиях можно отвлечься и развиваться. Это не роскошь, а инвестиция в социальную устойчивость и будущее Украины.

И хочу вас заверить, наше спортивное сообщество активно участвует в противодействии оккупантам — донаты на армию для нас на первом месте, и они даже больше, чем инвестиции в спорт. Скажу вам больше, наше спортивное комьюнити осуществляет не только финансовую помощь, но и принимает непосредственное участие в борьбе с агрессором. Просто некоторые вещи, как кажется мне и моему окружению, неуместно громко афишировать.

Какой главный урок вынесли из этого сезона для себя лично и для Ассоциации?

Что мы можем больше, чем думаем. 2024 год был годом вызовов, но мы справились. Мы увидели, что командная работа дает результаты, и это касается не только тренировок или соревнований, но и организации, планирования, работы с молодежью. Самое важное — продолжать двигаться вперед.

И в завершение. Что вас больше всего вдохновляет в спортивной работе, которую вы ежедневно делаете?

Когда видишь, как молодежь борется за свои первые победы и впоследствии постепенно растет профессионально, сразу вдохновляешься и получаешь веру в то, что наша работа имеет смысл. Для меня спорт — это воспитание характера и сильного будущего поколения.

Спасибо за интервью!

Спасибо вам за внимание к нашему делу! Популяризация спорта через медиа — это очень важно, это фактор для его дальнейшего развития!