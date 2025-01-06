Молодь, яка займається спортом, отримує дисципліну, витривалість і командний дух – риси, необхідні як на фронті, так і у відновленні України після перемоги, — Малхаз Папіашвілі

Малхаз Папіашвілі – бізнесмен, меценат, президент Асоціації спортивної боротьби Київської області. Цього року АСБКО визнали найкращою в Україні, а самого Малхаза – найкращим президентом.

Минулого року ми вже спілкувалися з Малхазом, тоді він лише починав працювати на новій посаді і розповідав про своє бачення розвитку. Цього разу ми зустрілися, щоб обговорити вже конкретні підсумки 2024 року – року, який став вельми результативним як для української боротьби в цілому, так і для Київської області зокрема.

Малхазе, цього року Асоціація спортивної боротьби Київської області (далі – Асоціація) була визнана найкращою в Україні. Що для вас означає це досягнення?

Це важливий показник, що наші зусилля дають результат. Для мене це більше про колективну роботу: тренери, спортсмени, меценати, батьки юних атлетів – всі разом створюють цей успіх. Важливо, що це не просто нагорода, а стимул для подальшої роботи.

Будемо відверті, що досягати таких помітних результатів і продовжувати тримати високу планку фінансово, мабуть, досить складно. Якщо не секрет, скільки коштів загалом було витрачено на роботу Асоціації у 2024 році?

Звісно, не секрет. Ми систематично і прозоро звітуємо про свою діяльність, у тому числі фінансову її частину. І одразу хотів би окремо наголосити – це все не бюджетні кошти. Всі фінанси, які ми використовуємо – це власний ресурс, а також допомога спонсорів та меценатів.

Загалом протягом 2024 року нами було акумульовано спільними зусиллями понад 10 млн грн, які були спрямовані на організацію змагань, закупівлю необхідного обладнання, підтримку спортсменів, включаючи медичну реабілітацію та фармакологію. Окремо вкладали в ремонти спортивних залів і популяризацію боротьби, щоб залучити більше молоді. Ми уважно підходимо до кожної витрати, щоб максимально ефективно використовувати наявні ресурси.

Які з окреслених напрямів ви вважаєте найбільш важливими для розвитку спорту?

Дуже складно щось виокремити з того, що я вже перерахував. Але скажу точно, що оновлення інфраструктури – один із найважливіших напрямів. Саме інфраструктури для спортсменів. У 2024 році нам вдалося модернізувати шість спортивних залів, і ця робота триває.

От наприклад, якщо говорити про вкрай необхідні речі, то Київська область дійсно потребує повноцінного спортивного комплексу. На жаль, зараз його ще немає. Ми нещодавно проводили збори і збирали необхідні умови, як конструктор – проживання в одному місці, харчування в іншому, безпосереднє тренування – в третьому.

Буду чесний, ми навіть вже виросли з наявних спортивних залів. З тими, які маємо зараз ми можемо проводити збори у кількості не більше 35 атлетів, а у нас вже зараз більше 100 дорослих спортсменів і, сподіваюсь, ця кількість буде тільки збільшуватись.

Одним словом, роботи ще дуже багато. Необхідно, щоб кожен атлет і тренер мав доступ до якісних умов для тренувань.

Поговоримо трохи про літні Олімпійські ігри, які пройшли в Парижі у 2024 році. Як ви оцінюєте виступ України в цілому?

Україна на Олімпійських іграх-2024 здобула 12 медалей, з яких три з боротьби – це вагомий результат, який показує, що наші спортсмени змогли адаптуватися до складних умов сьогодення в часи війни і виступити на максимум. Ми побачили сильну конкуренцію, але змогли з нею впоратися. Цей результат – найкращий за останні 12 років.

Водночас Україна здобула почесне сьоме місце на Паралімпійських іграх, завершивши змагання з 82 медалями. Це досягнення є свідченням неймовірної сили, мужності та наполегливості українських спортсменів, які продовжують боротися і перемагати навіть у складних умовах.

Як думаєте, завдяки чому нам вдалося отримати такий досить значний результат?

Якщо коротко, то він став можливим завдяки системній підготовці спортсменів та професійній роботі всієї команди.

А як оцінюєте результати з боротьби на Олімпіаді саме Київської області?

Ірина Коляденко здобула срібну медаль, що стало одним із головних досягнень. Її виступ був технічно сильним і зосередженим. Аліна Грушина цього разу без медалі, але її боротьба була конкурентною. Для Київщини це серйозний результат, який підтверджує, що у нас є борці світового рівня, і ми рухаємося в правильному напрямку.

А якщо говорити не лише про Олімпіаду?

Борці з Київської області, окрім олімпійської медалі, здобули у 2024 році ще 11 нагород на різних міжнародних чемпіонатах. Кожна медаль – це вклад тренерів, спортсменів і всієї системи підтримки. Це не лише гордість, а й відповідальність: забезпечити, щоб таких результатів ставало ще більше. Тому я хочу, щоб боротьба була впізнаваною і доступною для ширшої аудиторії. Це допомагає привертати увагу молоді, зацікавлювати батьків і залучати партнерів. Зараз важливо, щоб спорт не залишався лише у залах, а виходив на рівень суспільного інтересу.

У 2024 році Асоціація активно підписувала меморандуми з партнерами. У чому їхня стратегічна важливість?

Так, встигли підписати 5 меморандумів. Це наш інструмент для створення партнерств, які мають реальний вплив на розвиток спорту. Вони дозволяють залучити додаткові ресурси, покращити умови для тренувань і змагань, а також розширити можливості для спортсменів та їх тренерів. Укладання таких угод – це не про формальності, а про результат: нові тренувальні бази, підтримка спортсменів і популяризація боротьби серед молоді.

Які конкретні напрями вдалося охопити завдяки цим меморандумам?

Ми уклали угоди, які охоплюють розвиток боротьби на різних рівнях. Це співпраця з Федераціями вільної та греко-римської боротьби в Ірпені, що сприяє розширенню спортивної інфраструктури й доступу до безкоштовних занять. Меморандум із Федерацією дзюдо Київщини дозволяє обмінюватися досвідом між видами спорту. Угода з Управлінням молоді та спорту Київської ОВА забезпечує інтеграцію боротьби у громади області, а партнерство з Unity Foundation відкриває можливості для соціальних проєктів і підтримки молодих спортсменів.

А як ці меморандуми вплинуть на майбутнє боротьби в Київській області?

Вони створюють основу для системного розвитку. Спортсмени отримують кращі умови для тренувань, тренери – додаткову підтримку, а громади – нові можливості для популяризації спорту. Меморандуми – це інвестиція в майбутнє, у нове покоління борців і в розвиток регіону загалом. Це дозволить Київській області зберігати та закріпити свої лідерські позиції й ставати прикладом для інших регіонів України.

На початку грудня у Львові пройшов Кубок України з вільної боротьби та Чемпіонат з греко-римської боротьби. Події стали завершенням насиченого спортивного року. Як ви оцінюєте результати Київської області?

Це був справді яскравий фінал року. Для мене найбільш показовими є командні результати, бо це про системність, а не лише про індивідуальні досягнення. Перше місце в греко-римській боротьбі – наша гордість. Вільна боротьба принесла нам друге місце, і це стимул для нас рухатися вперед. Жіноча боротьба також показала себе гідно – четверте місце з мінімальним відривом від трійки.

Перехідний Кубок з вільної боротьби цього року знову залишився в Івано-Франківській області. Що для вас означає цей трофей і наскільки важливо його здобути?

Для мене цей Кубок – більше, ніж просто нагорода. Він символізує амбіції, до яких має прагнути кожен борець і кожна область. Ми задумували його як легенду, яка мотивуватиме наступні покоління.

Жіноча боротьба в Україні поки що менш популярна, ніж чоловіча. Чи бачите ви потенціал для її розвитку і що для цього потрібно?

Жіноча боротьба – це про можливості, які часто не очевидні для дівчат та їхніх родин. Вона дає не тільки фізичну підготовку, а й впевненість у собі, здатність долати труднощі. Але ми розуміємо, що для її популяризації потрібен час і ресурси. Це питання не лише тренувань, а й роботи з батьками, залучення нових тренерів.

Яка головна складність у роботі з жіночою боротьбою сьогодні?

На мою думку, це стереотипи. Багато хто досі вважає, що боротьба – це не для дівчат. Іноді складно пояснити, що цей спорт може бути елегантним, водночас сильним. Потрібно більше історій успіху і кращих умов для тренувань, щоб поступово змінювати це сприйняття.

Чи вважаєте ви, що Кубок України, зокрема його організація, змінив ставлення до боротьби в регіонах?

Думаю, так. Кубок – це привід для кожного спортсмена і тренера побачити, що високі результати є досяжними. Для багатьох областей це можливість порівняти свій рівень з іншими. Коли борець бачить цінний перехідний трофей, чує оплески за перемогу – це мотивує більше за будь-які слова.

А чи потрібно під час війни інвестувати у спорт, якщо всі молоді спортсмени не стануть олімпійськими чемпіонами?

Спорт – це не лише про нагороди. Він виховує фізично й ментально здорове покоління, яке здатне працювати на спільне майбутнє країни. Молодь, яка займається спортом, отримує дисципліну, витривалість і командний дух – риси, необхідні як на фронті, так і у відновленні України після перемоги.

Як спорт сприяє стійкості суспільства під час війни?

Спорт підтримує людей, надаючи відчуття стабільності та перспективи. Він допомагає молоді уникати негативних впливів, виховує лідерів і створює місця, де навіть у найскладніших умовах можна відволіктися й розвиватися. Це не розкіш, а інвестиція в соціальну стійкість і майбутнє України.

І хочу вас запевнити, наша спортивна спільнота бере активну участь у протидії окупантам – донати на армію для нас на першому місці, і вони навіть більші, ніж інвестиції в спорт. Скажу вам більше, наше спортивне комʼюніті здійснює не тільки фінансову допомогу, а й бере безпосередню участь у боротьбі з агресором. Просто деякі речі, як здається мені та моєму оточенню, недоречно голосно афішувати.

Який головний урок винесли з цього сезону для себе особисто і для Асоціації?

Що ми можемо більше, ніж думаємо. 2024 рік був роком викликів, але ми впоралися. Ми побачили, що командна робота дає результати, і це стосується не лише тренувань чи змагань, а й організації, планування, роботи з молоддю. Найважливіше – продовжувати рухатися вперед.

І на завершення. Що вас найбільше надихає у спортивній роботі, яку ви щоденно робите?

Коли бачиш, як молодь виборює свої перші перемоги і згодом поступово росте професійно, одразу надихаєшся і отримуєш віру в те, що наша робота має сенс. Для мене спорт — це виховання характеру й сильного майбутнього покоління.

Дякую за інтерв’ю!

Дякую вам за увагу до нашої справи! Популяризація спорту через медіа – це дуже важливо, це фактор для його подальшого розвитку!