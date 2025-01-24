Российская теннисистка Арина Родионова сообщила о начале карьеры на OnlyFans после развода с мужем

Арина Родионова с 2014 года выступала за Австралию и была замужем за футболистом Таем Викери.

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Российская теннисистка Арина Родионова объявила о разводе со своим мужем, австралийским футболистом. И сообщила, что начала "карьеру" на OnlyFans. Об этом пишет Daily Mail.

Арина Родионова развелась с мужем

35-летняя спортсменка и ее уже бывший партнер, бывший игрок Австралийской футбольной лиги Тай Викери, в среду поделились в Instagram новостью о своем разрыве после девяти лет брака.

"Привет, ребята, нам нужно сделать быстрое объявление. Мы разводимся. Мы живем раздельно уже около года", — небрежно сказала Арина в видео.

Обращаясь к своим 27 000 подписчикам в социальных сетях, она добавила: "Друзья и семья знают, но мы просто хотели, чтобы более широкое сообщество узнало об этой ситуации. Спасибо".

Викери сообщил, что у них "все хорошо" и они желают друг другу всего наилучшего.

Затем Родионова попыталась закончить видео, неловко пожав Викери руку, но вместо этого он вложил ей в руку свой недоеденный банан, заставив пару рассмеяться.

Родившаяся в России Родионова, представляющая Австралию и ранее занимавшая первое место в национальном рейтинге, 8 января выбыла из Открытого чемпионата Австралии во втором раунде квалификации, проиграв немке Еве Лис.

После объявления о разводе она написала в своей истории в Instagram, что "сейчас, кажется, самое время начать публиковать мои фотографии в бикини с Мальдив".

Арина Родионова решила, что OnlyFans более выгоден

12 января она объявила о создании своего фан-сайта для взрослых, что вызвало среди ее поклонников слухи о том, что она и ее муж, возможно, расстались.

"Хорошие новости для всех, кто спрашивал. Мой аккаунт OnlyFans был подтвержден, так что поехали. Давайте сделаем это", — написала она тогда в посте в Instagram.

Возможно, на смену карьеры ее вдохновил комментарий одного из фанатов, который предположил, что она могла бы зарабатывать больше денег вне корта.

"Перестаньте заниматься теннисом, вы заработаете больше денег на OnlyFans", — прочитала она в своем видеоблоге в прошлом году, назвав это "лучшим комплиментом" года.

Родионова и Викери связали себя узами брака в декабре 2015 года — всего через несколько часов после того, как она одержала победу в полуфинале отборочного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Она победила австралийскую профессиональную теннисистку Шторм Сандерс в утреннем матче в Мельбурне в 11:10 утра, а затем, менее чем через пять часов, в 16:00, пошла к алтарю. Родионова продолжила выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году и на Уимблдоне в 2017 году.

В настоящее время она занимает 184-е место в рейтинге WTA.

Напомним, во время Олимпиады в Париже произошел скандал с еще одной российской спортсменкой, которая представляла Кипр. Оказалось, что у Елены Куличенко есть аккаунт на OnlyFans с откровенным контентом, что вызвало негодование на Кипре.