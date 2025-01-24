Російська тенісистка Аріна Родіонова повідомила про початок кар'єри на OnlyFans після розлучення з чоловіком

Аріна Родіонова з 2014 року виступала за Австралію і була одружена з футболістом Таєм Вікері.

Related video

Російська тенісистка Аріна Родіонова оголосила про розлучення зі своїм чоловіком, австралійським футболістом. І повідомила, що почала "кар'єру" на OnlyFans. Про це пише Daily Mail.

Аріна Родіонова розлучилася з чоловіком

35-річна спортсменка та її вже колишній партнер, колишній гравець Австралійської футбольної ліги Тай Вікері, у середу поділилися в Instagram новиною про свій розрив після дев'яти років шлюбу.

"Привіт, хлопці, нам потрібно зробити швидке оголошення. Ми розлучаємося. Ми живемо окремо вже близько року", — недбало сказала Аріна у відео.

Звертаючись до своїх 27 000 підписників у соціальних мережах, вона додала: "Друзі та сім'я знають, але ми просто хотіли, щоб ширша спільнота дізналася про цю ситуацію. Спасибі".

Вікері повідомив, що у них "усе добре" і вони бажають одне одному всього найкращого.

Потім Родіонова спробувала закінчити відео, ніяково потиснувши Вікері руку, але замість цього він вклав їй у руку свій недоїдений банан, змусивши пару розсміятися.

Народжена в Росії Родіонова, яка представляє Австралію і раніше посідала перше місце в національному рейтингу, 8 січня вибула з Відкритого чемпіонату Австралії у другому раунді кваліфікації, програвши німкені Єві Ліс.

Після оголошення про розлучення вона написала у своїй історії в Instagram, що "зараз, здається, саме час почати публікувати мої фотографії в бікіні з Мальдів".

Аріна Родіонова вирішила, що OnlyFans вигідніший

12 січня вона оголосила про створення свого фан-сайту для дорослих, що викликало серед її прихильників чутки про те, що вона та її чоловік, можливо, розлучилися.

"Хороші новини для всіх, хто запитував. Мій акаунт OnlyFans було підтверджено, тож поїхали. Давайте зробимо це", — написала вона тоді в пості в Instagram.

Можливо, на зміну кар'єри її надихнув коментар одного з фанатів, який припустив, що вона могла б заробляти більше грошей поза кортом.

"Перестаньте займатися тенісом, ви заробите більше грошей на OnlyFans", — прочитала вона у своєму відеоблозі минулого року, назвавши це "найкращим компліментом" року.

Родіонова і Вікері пов'язали себе узами шлюбу в грудні 2015 року — всього через кілька годин після того, як вона здобула перемогу в півфіналі відбіркового турніру Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Вона перемогла австралійську професійну тенісистку Шторм Сандерс у ранковому матчі в Мельбурні об 11:10 ранку, а потім, менш ніж через п'ять годин, о 16:00, пішла до вівтаря. Родіонова продовжила виступати на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 2016 року і на Вімблдоні 2017 року.

Наразі вона посідає 184-е місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, під час Олімпіади в Парижі стався скандал зі ще однією російською спортсменкою, яка представляла Кіпр. Виявилося, що в Олени Куліченко є акаунт на OnlyFans із відвертим контентом, що викликало обурення на Кіпрі.