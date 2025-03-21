АВТ Бавария — официальный автомобильный партнер Украинской ассоциации футбола — поддерживает сборную Украины в плей-офф Лиги Наций

АВТ Бавария обеспечивает национальную сборную Украины автомобилями BMW, чтобы команда сосредоточилась на успехах на футбольном поле.

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"Мы рады быть в команде поддержки главной команды страны в решающих матчах плей-офф Лиги Наций 2024/2025. Как официальный автомобильный партнер, мы гордимся тем, что можем поддерживать сборную на ее пути к новым победам. Наше партнерство — это не только предоставление автомобилей, но и совместное стремление к достижению высоких результатов. Мы верим в потенциал национальной сборной и желаем ей успеха в предстоящих матчах" — отметил Эрик Бернинг, генеральный директор компании АВТ Бавария.

Это партнерство является ярким примером взаимной поддержки и уверенного пути к общей цели. Оно демонстрирует, как объединение усилий и ресурсов может стать прочным фундаментом для достижения амбициозных целей и успешного развития обеих сторон. Это не просто сотрудничество, а стратегическое партнерство, основанное на общих ценностях и вере в потенциал друг друга. Оно позволяет раскрыть новые возможности и достичь значительных успехов, которые были бы невозможны без взаимного доверия и поддержки.

АВТ Бавария продолжает свою миссию, обеспечивая национальную сборную Украины надежными и комфортными автомобилями BMW, которые позволяют команде и тренерскому штабу сосредоточиться на главном — достижении спортивных вершин.

О АВТ Бавария:

АВТ Бавария — официальный импортер BMW Group, автомобилей Aston Martin, ALPINA и INEOS в Украине.