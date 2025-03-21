АВТ Баварія – офіційний автомобільний партнер Української асоціації футболу – підтримує збірну України в плей-оф Ліги Націй

АВТ Баварія забезпечує національну збірну України автомобілями BMW, аби команда зосередилась на успіхах на футбольному полі.

Related video

"Ми раді бути в команді підтримки головної команди країни в вирішальних матчах плей-оф Ліги Націй 2024/2025. Як офіційний автомобільний партнер, ми пишаємося тим, що можемо підтримувати збірну на її шляху до нових перемог. Наше партнерство – це не лише надання автомобілів, але й спільне прагнення до досягнення високих результатів. Ми віримо в потенціал національної збірної і бажаємо їй успіху у майбутніх матчах" – зазначив Ерік Бернінг, генеральний директор компанії АВТ Баварія.

Це партнерство є яскравим прикладом взаємної підтримки та впевненого шляху до спільної мети. Воно демонструє, як об'єднання зусиль та ресурсів може стати міцним фундаментом для досягнення амбітних цілей і успішного розвитку обох сторін. Це не просто співпраця, а стратегічне партнерство, засноване на спільних цінностях та вірі в потенціал один одного. Воно дозволяє розкрити нові можливості та досягти значних успіхів, які були б неможливі без взаємної довіри та підтримки.

АВТ Баварія продовжує свою місію, забезпечуючи національну збірну України надійними та комфортними автомобілями BMW, які дозволяють команді та тренерському штабу зосередитися на головному – досягненні спортивних вершин.

Про АВТ Баварія:

АВТ Баварія – офіційний імпортер BMW Group, автомобілів Aston Martin, ALPINA та INEOS в Україні.