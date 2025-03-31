"Путь чемпионов" и Olympic Dreams: Минмолодежьспорт и БФ "Майбутнє — дітям" объединили усилия для развития юных спортсменов
Подписан Меморандум о сотрудничестве в рамках мультиспортивного проекта "Путь чемпионов".
Министерство молодежи и спорта Украины и Благотворительный фонд "Майбутнє — дітям" подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на популяризацию, внедрение и развитие мультиспортивного проекта "Путь чемпионов". Документ закрепляет общее стремление сторон создавать условия для гармоничного развития юных спортсменов, сочетая качественное образование и профессиональную спортивную подготовку.
"Путь чемпионов" — это инициатива, которая помогает будущим спортсменам реализовать свой потенциал как в спорте, так и в учебе. Благодаря сбалансированному графику тренировок и образовательного процесса, юные атлеты могут достигать успеха без ущерба для академических результатов.
"Мы стремимся создать эффективную систему подготовки спортсменов, которая позволит юным талантам получить всестороннее развитие. Сотрудничество с партнерами, которые разделяют ценности проекта, является важным шагом к построению такой системы в Украине", — отметил заместитель Министра молодежи и спорта Украины Алексей Никитенко.
Благотворительный фонд "Майбутнє — дітям" уже имеет успешный опыт поддержки молодых спортсменов благодаря своему проекту Olympic Dreams, который предоставляет талантливым детям возможность тренироваться в безопасных условиях по международным стандартам.
"Это сотрудничество открывает новые возможности для украинских юных спортсменов. Мы знаем, как важно создавать условия для роста будущих чемпионов и готовы делиться нашим опытом и ресурсами, чтобы расширять горизонты для детей, которые мечтают о большом спорте", — отметила СЕО проекта Olympic Dreams, соучредитель фонда Александра Новикова.
Во время подписания Меморандума состоялась презентация проектов, в которой приняли участие генеральный секретарь проекта Olympic Dreams Александра Старкова, директор по развитию проекта Olympic Dreams Карен Балаян, исполнительный директор Благотворительного фонда "Майбутнє — дітям" Александр Никишев.
Сейчас в рамках проекта "Путь чемпионов" уже функционируют 24 специализированных спортивных класса, где ученики углубленно занимаются баскетболом, боксом, борьбой вольной, борьбой греко-римской, дзюдо, волейболом, плаванием, футболом, спортивным ориентированием, каратэ, рукопашным боем, самбо, кикбоксингом, шашками, шахматами. Сотрудничество Министерства и фонда позволит привлечь к программе еще больше детей, предоставив им возможности для развития и достижения высоких результатов в спорте и учебе.
Справка.
Мультиспортивный проект "Путь чемпионов" Министерства молодежи и спорта Украины — это образовательно-спортивная инициатива, сочетающая качественный образовательный процесс со спортивной подготовкой. Цель проекта — создать гармоничные условия для развития учеников-спортсменов через сбалансированный график обучения и тренировок. На сегодня в рамках проекта работают 24 специализированных спортивных класса в девяти областях Украины. Создание специализированных спортивных классов в учреждениях общего среднего образования осуществляется по трем основным организационным формам.
Проект Olympic Dreams Благотворительного фонда "Майбутнє — дітям" направлен на поддержку юных спортсменов Украины путем организации международных спортивных лагерей и тренировочных сборов в безопасных условиях с участием украинских и зарубежных тренеров. С момента основания в 2022 году проект объединил сотни молодых атлетов из разных регионов Украины и обеспечил им возможность непрерывного спортивного развития в условиях войны. За это время проведено 16 выездных лагерей в 7 странах мира по 13 олимпийским видам спорта.