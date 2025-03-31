"Путь чемпионов" и Olympic Dreams: Минмолодежьспорт и БФ "Майбутнє — дітям" объединили усилия для развития юных спортсменов

Подписан Меморандум о сотрудничестве в рамках мультиспортивного проекта "Путь чемпионов".

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Министерство молодежи и спорта Украины и Благотворительный фонд "Майбутнє — дітям" подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на популяризацию, внедрение и развитие мультиспортивного проекта "Путь чемпионов". Документ закрепляет общее стремление сторон создавать условия для гармоничного развития юных спортсменов, сочетая качественное образование и профессиональную спортивную подготовку.

"Путь чемпионов" — это инициатива, которая помогает будущим спортсменам реализовать свой потенциал как в спорте, так и в учебе. Благодаря сбалансированному графику тренировок и образовательного процесса, юные атлеты могут достигать успеха без ущерба для академических результатов.

"Мы стремимся создать эффективную систему подготовки спортсменов, которая позволит юным талантам получить всестороннее развитие. Сотрудничество с партнерами, которые разделяют ценности проекта, является важным шагом к построению такой системы в Украине", — отметил заместитель Министра молодежи и спорта Украины Алексей Никитенко.

Благотворительный фонд "Майбутнє — дітям" уже имеет успешный опыт поддержки молодых спортсменов благодаря своему проекту Olympic Dreams, который предоставляет талантливым детям возможность тренироваться в безопасных условиях по международным стандартам.

Александр Никишев, Алексей Никитенко, Александра Новикова, Александра Старкова

"Это сотрудничество открывает новые возможности для украинских юных спортсменов. Мы знаем, как важно создавать условия для роста будущих чемпионов и готовы делиться нашим опытом и ресурсами, чтобы расширять горизонты для детей, которые мечтают о большом спорте", — отметила СЕО проекта Olympic Dreams, соучредитель фонда Александра Новикова.

Во время подписания Меморандума состоялась презентация проектов, в которой приняли участие генеральный секретарь проекта Olympic Dreams Александра Старкова, директор по развитию проекта Olympic Dreams Карен Балаян, исполнительный директор Благотворительного фонда "Майбутнє — дітям" Александр Никишев.

Татьяна Федюшина, Карен Балаян, Александра Старкова, Александра Новикова, Юлия Буева, Александр Никишев, Алексей Никитенко

Сейчас в рамках проекта "Путь чемпионов" уже функционируют 24 специализированных спортивных класса, где ученики углубленно занимаются баскетболом, боксом, борьбой вольной, борьбой греко-римской, дзюдо, волейболом, плаванием, футболом, спортивным ориентированием, каратэ, рукопашным боем, самбо, кикбоксингом, шашками, шахматами. Сотрудничество Министерства и фонда позволит привлечь к программе еще больше детей, предоставив им возможности для развития и достижения высоких результатов в спорте и учебе.

Александр Никишев, Алексей Никитенко, Александра Новикова

Справка.

Мультиспортивный проект "Путь чемпионов" Министерства молодежи и спорта Украины — это образовательно-спортивная инициатива, сочетающая качественный образовательный процесс со спортивной подготовкой. Цель проекта — создать гармоничные условия для развития учеников-спортсменов через сбалансированный график обучения и тренировок. На сегодня в рамках проекта работают 24 специализированных спортивных класса в девяти областях Украины. Создание специализированных спортивных классов в учреждениях общего среднего образования осуществляется по трем основным организационным формам.

Исполнительный директор БФ "Майбутнє - дітям" Александр Никишев, заместитель Министра молодежи и спорта Украины Алексей Никитенко

Проект Olympic Dreams Благотворительного фонда "Майбутнє — дітям" направлен на поддержку юных спортсменов Украины путем организации международных спортивных лагерей и тренировочных сборов в безопасных условиях с участием украинских и зарубежных тренеров. С момента основания в 2022 году проект объединил сотни молодых атлетов из разных регионов Украины и обеспечил им возможность непрерывного спортивного развития в условиях войны. За это время проведено 16 выездных лагерей в 7 странах мира по 13 олимпийским видам спорта.