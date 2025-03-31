"Шлях чемпіонів" та Olympic Dreams: Мінмолодьспорт та БФ "Майбутнє – дітям" об'єднали зусилля для розвитку юних спортсменів

Підписано Меморандум про співпрацю у межах мультиспортивного проєкту "Шлях чемпіонів".

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Міністерство молоді та спорту України та Благодійний фонд "Майбутнє — дітям" підписали Меморандум про співпрацю, спрямований на популяризацію, впровадження та розвиток мультиспортивного проєкту "Шлях чемпіонів". Документ закріплює спільне прагнення сторін створювати умови для гармонійного розвитку юних спортсменів, поєднуючи якісну освіту та професійну спортивну підготовку.

"Шлях чемпіонів" — це ініціатива, яка допомагає майбутнім спортсменам реалізувати свій потенціал як у спорті, так і в навчанні. Завдяки збалансованому графіку тренувань і освітнього процесу, юні атлети можуть досягати успіху без шкоди для академічних результатів.

"Ми прагнемо створити ефективну систему підготовки спортсменів, яка дозволить юним талантам отримати всебічний розвиток. Співпраця з партнерами, які поділяють цінності проєкту, є важливим кроком до побудови такої системи в Україні", — зазначив заступник Міністра молоді та спорту України Олексій Нікітенко.

Благодійний фонд "Майбутнє — дітям" уже має успішний досвід підтримки молодих спортсменів через свій проєкт Olympic Dreams, який надає талановитим дітям можливість тренуватися у безпечних умовах за міжнародними стандартами.

Олександр Нікішев, Олексій Нікітенко, Олександра Новікова, Олександра Старкова

"Ця співпраця відкриває нові можливості для українських юних спортсменів. Ми знаємо, як важливо створювати умови для зростання майбутніх чемпіонів і готові ділитися нашим досвідом та ресурсами, щоб розширювати горизонти для дітей, які мріють про великий спорт", — наголосила СЕО проєкту Olympic Dreams, співзасновниця фонду Олександра Новікова.

Під час підписання Меморандуму відбулась презентація проєктів, в якій взяли участь генеральний секретар проєкту Olympic Dreams Олександра Старкова, директор з розвитку проєкту Olympic Dreams Карен Балаян, виконавчий директор Благодійного фонду "Майбутнє — дітям" Олександр Нікішев.

Тетяна Федюшина, Карен Балаян, Олександра Старкова, Олександра Новікова, Юлія Буєва, Олександр Нікішев, Олексій Нікітенко

Наразі у межах проєкту "Шлях чемпіонів" уже функціонують 24 спеціалізовані спортивні класи, де учні поглиблено займаються баскетболом, боксом, боротьбою вільною, боротьбою греко-римською, дзюдо, волейболом, плаванням, футболом, спортивним орієнтуванням, карате, рукопашним боєм, самбо, кікбоксінгом, шашками, шахами. Співпраця Міністерства та фонду дозволить залучити до програми ще більше дітей, надавши їм можливості для розвитку та досягнення високих результатів у спорті та навчанні.

Олександр Нікішев, Олексій Нікітенко, Олександра Новікова

Довідка.

Мультиспортивний проєкт "Шлях чемпіонів" Міністерства молоді та спорту України — це освітньо-спортивна ініціатива, що поєднує якісний освітній процес із спортивною підготовкою. Мета проєкту — створити гармонійні умови для розвитку учнів-спортсменів через збалансований графік навчання та тренувань. На сьогодні у рамках проєкту працюють 24 спеціалізовані спортивні класи у дев’яти областях України. Створення спеціалізованих спортивних класів у закладах загальної середньої освіти здійснюється за трьома основними організаційними формами.

Виконавчий директор БФ "Майбутнє - дітям" Олександр Нікішев, заступник Міністра молоді та спорту України Олексій Нікітенко

Проєкт Olympic Dreams Благодійного фонду "Майбутнє — дітям" спрямований на підтримку юних спортсменів України шляхом організації міжнародних спортивних таборів та тренувальних зборів у безпечних умовах за участі українських та закордонних тренерів. З моменту заснування у 2022 році проєкт об’єднав сотні молодих атлетів з різних регіонів України та забезпечив їм можливість безперервного спортивного розвитку в умовах війни. За цей час проведено 16 виїзних таборів у 7 країнах світу з 13 олімпійських видів спорту.