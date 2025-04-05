Чемпионские амбиции Виктора Милевского: от профессионального бокса до редкоземельных металлов

Владелец группы компаний "ОНК" Виктор Милевский год назад основал промоутерскую компанию Global Ukrainian Promotion. Результаты ее работы впечатляют – уже 1 мая Сергей Радченко проведет бой за звание чемпиона мира WBC в бриджервейт (до 101,6 кг). Впервые в истории украинского профессионального бокса чемпионский мегафайт состоится в Африке. Соперником Радченко станет действующий чемпион 32-летний южноафриканец Кевин Лерен. Мегафайт состоится в столице ЮАР Претории.

"Когда год назад я говорил, что в 2025 году наш боксер будет драться за чемпионский титул WBC, мне никто не верил — рассказывает Виктор Милевский. — Но в итоге мои слова не разошлись с делом. У нас уже подписан контракт на бой, а Сергей в тренировочном лагере тщательно готовится к самому важному поединку. Радченко придется сдать сложный экзамен. Лерена провел на ринге 33 боя, победил в 30. В 2022 году в Лондоне Кевин сражался с британцем Даниэлем Дюбуа и дважды отправил его в нокдаун уже в первом раунде. В 2016 году в Дании Лерена победил Игоря Пилипенко. В 2018 году в Южной Африке — Дмитрия Кучера, а в Азербайджане — Романа Головащенко. Сергей станет четвертым украинцем среди соперников Кевина и попытается прервать эту негативную для нас традицию. У Радченко есть для этого необходимый опыт, недаром он в свое время работал спарринг-партнером в тренировочных лагерях Владимира Кличко и Александра Усика".

Развивается карьера и других боксеров Global Ukrainian Promotion. 23-летний Ярослав Михайлушко в 2024 году стал чемпионом мира WBC Youth, в его послужном списке 10 побед в 10 боях, причем в 9 поединках он победил нокаутом. 24-летний Макс Молодан имеет в своем активе 7 побед в 7 боях.

Параллельно Виктор Милевский помогает детским командам по футболу, хоккею и боксу из родной Одесщины. Владелец группы компаний "ОНК" верит в счастливое будущее украинского спорта и устойчивое развитие украинской экономики.

"Ведь это взаимосвязанные вещи, — объясняет Виктор. — В США и Великобритании рынок профессионального бокса основывается на платежеспособных фанах, которые за серьезные деньги покупают платные телетрансляции поединков и билеты на боксерские вечера. В нашей стране пока другая ситуация.

"Представьте будущее, в котором Украина – мировой лидер по добыче и переработке редкоземельных металлов, – продолжает финализировать свою картину мира через 10 лет Виктор Милевский. — Литий, никель, кобальт – ключевые ресурсы для электромобилей, аккумуляторов и высоких технологий – добываются и перерабатываются на ультрасовременных украинских заводах. Водородные технологии и литий-ионные батареи покоряют мир. Мы построим инновационные предприятия и автоматизированные добывающие комплексы. Используем экологический подход – устойчивое развитие без ущерба для планеты. Украина – не только житница Европы, но и стратегический центр глобальной индустрии. Энергия будущего в наших руках! Сейчас для кого это звучит фантастически — как и год назад мои прогнозы относительно развития Global Ukrainian Promotion".

Представьте будущее, в котором Украина — мировой лидер в добыче и переработке редкоземельных металлов, — продолжает финализировать свою картину мира через 10 лет Виктор Милевский. — Литий, никель, кобальт — ключевые ресурсы для электромобилей, аккумуляторов и высоких технологий — добываются и перерабатываются на ультрасовременных украинских заводах. Водородные технологии и литий-ионные батареи покоряют мир. Мы построим инновационные предприятия и автоматизированные добывающие комплексы. Используем экологический подход — устойчивое развитие без ущерба планете. Украина — не только житница Европы, но и стратегический центр глобальной индустрии. Энергия будущего в наших руках! Сейчас для кого-то это звучит фантастически — как и год назад мои прогнозы относительно развития Global Ukrainian Promotion".

Напомним, что Милевский инвестирует миллионы гривен в украинский бокс, ВСУ и восстановление страны.