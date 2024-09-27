Милевский инвестирует миллионы гривен в украинский бокс, ВСУ и восстановление страны

Весной 2024 года в Одессе была создана амбициозная боксерская промоутерская компания Global Ukrainian Promotion.

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С Виктором Милевским Чемпион познакомился в мае этого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) во время поединка Александра Усика с Тайсоном Фьюри. После объявления Майклом Баффером результата исторического мегафайта с удивлением заметил — Милевский уже в ринге поздравил Усика с победой. Еще весной этого года Виктор Милевский основал промоутерскую компанию Global Ukrainian Promotion.

Ивенты и благотворительные аукционы

Первый боксерский ивент, в котором Виктор принял участие, прошел 20 января 2024 года в Киевском дворце спорта. Милевский предоставил организаторам финансовую помощь в размере 2 миллионов гривен. А уже в самом ивенте принял участие в благотворительном аукционе, целью которого было собрать 5 миллионов гривен. 2,5 миллиона гривен собирались на восстановление школы в Николаеве, которую разбомбили русские варвары. Еще 2,5 миллиона — в помощь украинской армии: закупку дронов, амуниции, а также другие необходимые вещи для патрульной полиции Украины. Организаторы выставили несколько лотов, включая боксерские перчатки с автографом Владимира Зеленского. Виктор почувствовал, что аукцион идет вяло и шансов собрать столь нужные средства для детей и ВСУ будет немного. Поэтому обратился к организатору и сообщил, что готов купить все лоты сразу. И готов заплатить 5 миллионов гривен — как раз ту сумму, которую нужно было собрать.

"Конечно, дело было совсем не в лотах, а в том, что средства нужны были на понятные и правильные цели" — признается Милевский. — Также я оплатил гонорары некоторым боксерам, выходившим на ринг дворца спорта. Хотя и не имел к ним никакого отношения. Сделал это, потому что понимаю труд боксеров. Так что моя расходная часть по январскому ивенту составила почти 8 миллионов гривен".

Следующее боксерское шоу прошло в Киеве в августе. Виктор заплатил 7 миллионов гривен, чтобы закрыть вопросы по аренде Дворца спорта и другим организационным расходам. Еще 4 миллиона гривен ушло на оплату гонораров всем боксерам, боксировавшим в тот вечер — как его нового детища Global Ukrainian Promotion, так и боксерам Fanian SpartaBox. В эту сумму также входили затраты на тренировочный кемп перед поединками. А в связи с тем, что вечер бокса снова был благотворительным, то во время мероприятия уже традиционно состоялся аукцион. Милевский приобрел лотов больше, чем на миллион. Подводя итог, его расходная часть на этот раз составила около 12 миллионов гривен. То есть фактически он оплатил более 80% от общего бюджета турнира.

Global Ukrainian Promotion

Идея открытия промоутерской компании Global Ukrainian Promotion возникла в начале 2024 года. Виктор сам интересуется и занимается боксом. Знает, как много в Украине талантливых ребят. Что наша школа бокса — одна из сильнейших в мире. Это факт, признанный всеми спортивными экспертами мира. Однако возможность профессионально расти, совершенствоваться, выступать на международных спортивных аренах получают, к сожалению, единицы. Причины банальны — нехватка финансирования и отсутствие компаний, которые будут инвестировать в бокс с идеологией. В целях не только будущего коммерческого успеха, а с четким желанием сделать своих спортсменов чемпионами мира или даже абсолютными чемпионами. Милевский убежден, что при наличии правильной поддержки профессиональной команды — украинцы способны выигрывать мировые титулы. Как это делали братья Кличко, Усик и другие наши выдающиеся спортсмены. Ведь мы — страна настоящих, стойких и храбрых воинов. Ни у одного человека в мире сейчас нет сомнений в этом, потому что мы ежедневно доказываем это на поле боя.

"У меня есть друзья, которые с энтузиазмом и профессиональным видением занимаются этим делом, — рассказывает Виктор. — Например, президент WBC Ukraine Николай Ковальчук, познакомивший меня с миром профибокса изнутри. Николай много рассказывал, как устроен этот спорт. Знакомил со многими боксерскими функционерами, ведущими боксерами ХХ века, руководителями мировых боксерских организаций, в том числе с президентом самой авторитетной из них — Маурисио Сулейманом. Наверное, Коля и виноват в том, что заразил меня этим вирусом по имени "бокс" (смеется). Когда мы виделись, здоровались, общались с Эдди Хирном, Фрэнком Уореном, Семпсоном Левковичем и многими другими всемирно известными промоутерами, когда они выводили на ринг своих боксеров, преимущественно из своих стран, — я подумал: "Мы тоже так можем, больше — мы сможем это даже лучше, чем они!"

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Это и пробудило спортивный и предпринимательский азарт и интерес у Милевского. У него возникла идея создать промоутерскую компанию, которая занималась бы продвижением украинских боксеров на мировые арены, где они будут завоевывать самые высокие титулы — чемпионов мира. Как бизнесмену со значительным опытом ему очень нравится строить крупные компании, бизнес-системы и структуры, успешные и максимально эффективные. И, что немаловажно, какие можно масштабировать. Он смотрит на подобные вещи глобально. Только в мировом масштабе. Не ограничиваясь местным или национальным уровнем. Это его собственная философия — широкого, масштабного мировоззрения. Поэтому, он и назвал компанию Global (ибо мирового уровня) Ukrainian (ибо она наша — украинская) Promotion.

"Мы только начали и сейчас на контракте у нас три, я считаю, очень серьезные боксеры, — продолжает рассказ Виктор. — Один из них опытный и недооцененный, потому что у него никогда не не было ни промоутера, ни менеджера, ни настоящей профессиональной подготовки и команды. Это Сергей Радченко. И два молодых и очень талантливых проспекта: Ярослав Михалушко и Максим Молодан. Сергей в свое время был спарринг-партнером (кстати, вместе с Энтони Джошуа) Владимира Кличко и Александра Усика. За короткое время нашего сотрудничества он уже завоевал титул WBC Silver в бриджервейте. Обратите внимание, что это второй по значимости титул WBC после титула чемпиона мира. Следующий шаг — бой за звание чемпиона мира. И с помощью Всевышнего мы его проведем уже в скором времени".

Ярослав Михалушко стал чемпионом Украины, завоевал титул WBC Ukraine и в эту субботу во Львове проведет бой за титул WBC Youth. Это звание чемпиона мира среди молодежи (до 25 лет) по версии Всемирного боксерского совета. Макс Молодан получает серьезных оппонентов и плавно перерождается из боксера-любителя у профессионала. Ведь олимпийский бокс и профибокс — это разные виды спорта. С разными задачами, целями, другим тренировочным процессом, нагрузками и психологией. Милевский вместе с Global Ukrainian Promotion следует за мировыми титулами! И внимательно наблюдает за другими боксерами, которые могут усилить компанию.

"Моя мечта, чтобы когда любому ведущему боксерскому мировому промоутеру — Бобу Аруму, Фрэнку Уоррену, Эдди Хирну или Турки Аль аш-Шейху, задавали вопросы, кого он хочет видеть среди своих подопечных, все они в ответ называли исключительно украинские фамилии, — признается Виктор. — Я — украинский промоутер, поэтому буду заниматься украинскими боксерами. Задача-минимум — довести их до титула чемпиона мира. Задача-максимум — к объединению всех поясов в их весовых категориях. То есть завоевать звание абсолютного чемпиона мира, ведь настоящим чемпионом может быть только один. Поэтому эти топ-5 будут точно из Украины, топ-3 из которых уже у нас на контракте (улыбается)".

Несмотря на суровое военное время, Милевский своим примером пытается дать понять, что отечественный бизнес готов инвестировать в Украину прямо сейчас, даже в спорт! Он уверен, что не один такой в своих взглядах и стремлениях. Своим бизнес-партнерами и единомышленникам успешный предприниматель предлагает присоединиться к этому благородному делу. Параллельно он будет продолжать помогать ВСУ и инвестировать в развитие нашей страны. Как долгое время поддерживает на региональном уровне детский спорт в целом: футбол, бокс и хоккей. Все ведь начинается именно с детей.

Как промоутер Виктор вдохновился организацией боя Усика с Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде и был рад поздравить Александра с победой сразу после объявления судейских записок.

"Мечтаю в обозримом будущем провести столь же яркий, нет, не так… — еще, более яркий ивент, но у нас, в Украине — признается Милевский".

Что будет в Украине с электроэнергией зимой: прогноз эксперта рынка

Виктор Милевский является владельцем группы компаний "ОНК", специализирующейся на поставках электроэнергии и природного газа отечественным предприятиям. Прогноз Милевского, как Украина пройдет третью зиму с момента полномасштабного вторжения, осторожно-оптимистичен.

"Российские варвары уже долгое время считают, что удары по критической инфраструктуре позволят им посеять хаос среди украинцев, — рассказывает Виктор. — Поэтому и бьют по электростанциям и подстанциям. Руководство нашей страны сделало хороший шаг, предоставив возможность получать кредиты на льготных условиях для закупки оборудования для альтернативной энергетики. Сейчас в Украину в промышленных масштабах завозятся солнечные панели, газовые установки, ветровые станции — так называемые "ветряные мельницы", накопители, которые аккумулируют электроэнергию и генераторы. Это позволяет значительно снизить риски "блэкаутов".

Еще одна положительная тенденция — за последний год мы значительно сократили время на восстановление инфраструктуры и электроснабжения после ракетных ударов. Противник продолжает "лупить" по критической инфраструктуре, но мы достаточно быстро восстанавливаем нашу энергетическую систему. То есть украинская энергосистема быстро восстанавливается, паники среди украинцев эти удары уже не вызывают. Украинцы — сильный народ и мы одарены Всевышним быстро адаптироваться и приспосабливаться к любым вызовам. И на военный театр действий ракетные удары по критической инфраструктуре никак не влияют. Когда эти вандалы осознают, что нет смысла тратить дорогостоящие ракеты на нанесение ударов, не достигающих никаких их стратегических и даже тактических целей, они перестанут их наносить".