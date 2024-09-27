Мілевський інвестує мільйони гривень в український бокс, ЗСУ та відновлення країни

Навесні 2024 року в Одесі було створено амбітну боксерську промоутерську компанію Global Ukrainian Promotion.

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З Віктором Мілевським Чемпіон познайомився у травні цього року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) під час поєдинку Олександра Усика з Тайcоном Ф’юрі. Після оголошення Майклом Баффером результату історичного мегафайту зі здивуванням помітив — Мілевський вже в ринзі вітав Усика з перемогою. Ще навесні цього року Віктор Мілевський заснував власну промоутерську компанію Global Ukrainian Promotion.

Івенти та благодійні аукціони

Перший боксерський івент, в якому Віктор взяв участь, відбувся 20 січня 2024 року в Київському палаці спорту. Мілевський надав організаторам фінансову допомогу у розмірі 2 мільйонів гривень. А вже на самому івенті взяв участь у благодійному аукціоні, метою якого було зібрати 5 мільйонів гривень. 2,5 мільйони гривень збиралися на відновлення школи у Миколаєві, яку розбомбили російські варвари. Ще 2,5 мільйони — на допомогу українській армії: закупівлю дронів, амуніції, а також на інші необхідні речі для патрульної поліції України. Організатори виставили 4 чи 5 лотів, включаючи боксерські рукавички з автографом Володимира Зеленського. Віктор відчув, що аукціон йде трохи мляво і шансів зібрати такі потрібні кошти для дітей та ЗСУ буде небагато. Тому звернувся до ініціатора та повідомив, що готовий придбати всі лоти одразу. І готовий за них сплатити 5 мільйонів гривень — якраз ту суму, яку необхідно було зібрати.

"Звісно, справа була зовсім не в лотах, а в тому, що кошти потрібні були на зрозумілі та правильні цілі" — зізнається Мілевський. — Також я сплатив гонорари деяким боксерам, які виходили на ринг палацу спорту. Хоча і не мав до них жодного стосунку. Зробив це, бо розумію труд боксерів. Тож моя витратна частина по січневому івенту склала майже 8 мільйонів гривень".

Наступне боксерське шоу відбулося в Києві в серпні. Віктор сплатив 7 мільйонів гривень, щоб закрити питання по оренді Палацу спорту та оплатити інших організаційних витрат. Ше 4 мільйони гривень пішло на оплату гонорарів усім боксерам, які боксували того вечора — як його нового дітища Global Ukrainian Promotion, так і боксерам Fanian SpartaBox. У цю суму також входили витрати на тренувальний кемп перед поєдинками. А у зв'язку з тим, що вечір боксу знову був благодійним, то під час заходу, вже традиційно, відбувся аукціон. Мілевський придбав лотів більше, ніж на мільйон. Підсумовуючи, його витратна частина цього разу склала близько 12 мільйонів гривень. Тобто, фактично він оплатив більше 80% від загального бюджету турніру.

Global Ukrainian Promotion

Ідея відкрити промоутерську компанію Global Ukrainian Promotion виникла на початку 2024 року. Віктор сам цікавиться та займається боксом. Знає, як багато в Україні талановитих хлопців та дівчат. Що наша школа боксу — одна з найсильніших у світі. Це факт, який визнають усі спортивні експерти світу. Проте, можливість професійно зростати, вдосконалюватись, виступати на міжнародних спортивних аренах отримують, на жаль, лише одиниці. Причини банальні — брак фінансування та відсутність компаній, які інвестуватимуть у бокс з ідеологією. З метою не лише майбутнього комерційного успіху, а з чітким бажанням зробити своїх спортсменів чемпіонами світу або навіть абсолютними чемпіонами. Мілевський переконаний, що за наявності правильної підтримки, професійної команди — українці здатні вигравати світові титули. Як це робили брати Клички, Усик та інші наші видатні спортсмени. Адже ми — країна справжніх, стійких та хоробрих воїнів. У жодної людини у світі зараз немає сумнівів у цьому, бо ми щодня доводимо це на полі бою.

"У мене є друзі, які із запалом та професійним баченням займаються цією справою, — розповідає Віктор. — Наприклад, президент WBC Ukraine Микола Ковальчук, який мене познайомив зі світом профібоксу із середини. Микола багато розповідав як влаштований цей спорт. Знайомив з багатьма боксерськими функціонерами, провідними боксерами сучасності та минулого, очільниками світових боксерських організацій, зокрема з президентом найавторитетнішої з них — Маурісіо Сулейманом. Мабуть, Микола і винен у тому, що заразив мене цим вірусом на ім'я "бокс" (сміється). Коли ми бачились, вітались, спілкувались з Едді Хірном, Френком Уореном, Семпсоном Левковичем та багатьма іншими всесвітньовідомими промоутерами, коли вони виводили на ринг своїх боксерів, переважно зі своїх країн, — я подумав: "Ми теж так можемо, ба більше — ми зможемо це навіть краще ніж вони!".

Це запалило та пробудило спортивний та підприємницький азарт та інтерес в Мілевського. У нього виникла ідея створити промоутерську компанію, яка б займалась просуванням українських боксерів на світові арени, де вони завойовуватимуть найвищі титули — чемпіонів світу. Як бізнесмену із значним досвідом йому дуже подобається будувати великі компанії, бізнес-системи та структури, які є успішними та максимально ефективними. І, що важливо, які можна масштабувати. Він дивиться на такі речі глобально. Виключно у світовому масштабі. Не обмежуючись місцевим чи національним рівнем. Це його власна філософія — широкого, масштабного світогляду. Тому, він і назвав компанію Global (бо світового рівня) Ukrainian (бо вона наша — українська) Promotion.

"Ми лише почали і зараз на контракті у нас три, я вважаю, дуже серйозних боксери, — продовжує розповідь Віктор. — Один з них досвідчений та недооцінений, бо у нього ніколи не було ні промоутера, ні менеджера, ні справжньої професійної підготовки та команди. Це Сергій Радченко. І два молоді та дуже талановиті проспекти: Ярослав Михалушко та Максим Молодан. Сергій свого часу був спаринг-партнером (до речі, разом з Ентоні Джошуа) Володимира Кличка та Олександра Усика. За короткий час нашої співпраці він вже завоював світовий титул WBC Silver у бріджервейті. Зауважте, що це другий за значущістю титул WBC після титулу чемпіона світу. Наступний крок — бій за звання чемпіона світу. І, з допомогою Всевишнього, ми його проведемо вже незабаром".

Ярослав Михалушко став чемпіоном України, завоював титул WBC Ukraine і цієї суботи у Львові проведе бій за титул WBC Youth. Це звання чемпіона світу серед молоді (до 25 років) за версією Всесвітньої боксерської ради. Макс Молодан отримує серйозних опонентів та плавно перероджується з боксера-аматора у професіонала. Адже олімпійський бокс та профібокс — це різні види спорту. З різними задачами, цілями, іншим тренувальним процесом, навантаженнями та психологією. Мілевський разом з Global Ukrainian Promotion йде за світовими титулами! І уважно спостерігає за іншими боксерами, які можуть підсилити компанію.

"Моя мрія, щоб коли будь-якому провідному боксерскому світовому промоутеру — Бобу Аруму, Френку Уоррену, Едді Хірну або Туркі Аль аш -Шейху, задавали питання, кого він хоче бачити серед своїх підопічних, всі вони у відповідь називали виключно українські прізвища, — зізнається Віктор. — Я — український промоутер, тож буду займатися саме українськими боксерами. Завдання-мінімум — довести їх до титулу чемпіона світу. Завдання-максимум — до об'єднання всіх поясів у їхніх вагових категоріях. Тобто завоювати звання абсолютного чемпіона світу, адже справжнім чемпіоном може бути лише один. Тому ці топ-5 будуть точно з України, топ-3 з яких вже у нас на контракті (посміхається)".

Незважаючи на важкий час, Мілевський власним прикладом намагається дати зрозуміти, що вітчизняний бізнес готовий інвестувати в Україну прямо зараз, навіть у спорт! Він певен, що не один такий у своїх поглядах та прагненнях. Своїм бізнес-партнерами та однодумцям успішний підприємець пропонує доєднатися до цієї шляхетної справи. Сам же він продовжуватиме допомагати ЗСУ та інвестувати у розвиток нашої країни. Як вже довгий час підтримує на регіональному рівні дитячий спорт в цілому: футбол, бокс та хоккей. Адже все починається саме з дітей.

Вже як промоутер Віктор надихнувся організацією бою Усика з Тайсоном Ф’юрі у Ер-Ріяді та був радий привітати Олександра з перемогою відразу після оголошення суддівських записок.

"Мрію у недалекому майбутньому провести настільки ж яскравий, чи не так… — ще ,яскравіший івент, але у нас, в Україні — зізнається Мілевський".

Що буде в Україні з електроенергією взимку: прогноз експерта ринку

Віктор Мілевський є власником групи компаній "ОНК", яке спеціалізується на постачанні електроенергії та природного газу вітчизняним підприємствам. Прогноз Мілевського, як Україна пройде третю зиму з моменту повномасштабного вторгнення обережно-оптимістичний.

"Російські варвари вже довгий час чомусь вважають, що удари по критичній інфраструктурі дозволять їм посіяти хаос серед українців, — розповідає Віктор. — Тому і б’ють по електростанціям і підстанціям. Керівництво нашої країни зробило гарний крок, надавши можливість отримувати кредити на пільгових умовах під закупівлю обладнання для альтернативної енергетики. Зараз в Україну в промислових масштабах завозяться сонячні панелі, газові установки, вітрові станції — так званні "вітряки", накопичувачі, які акумулюють електроенергію та генератори. Це дозволяє значно знизити ризики "блекаутів".

Ще одна позитивна тенденція — за останній рік ми значно скоротили час на відновлення інфраструктури та електропостачання після ракетних ударів. Противник продовжує "лупити" по критичній інфраструктурі, але ми достатньо швидко відновлюємо нашу енергетичну систему. Тобто, українська енергосистема швидко відновлюється, паніки серед українців ці удари вже не викликають. Українці — сильний народ і ми обдаровані Всевишнім швидко адаптуватись та пристосовуватись до будь-яких викликів. І на військовий театр дій ракетні удари по критичній інфраструктурі жодним чином не впливають. Коли ці вандали усвідомлять, що немає сенсу витрачати дороговартісні ракети на завдання ударів, які не досягають жодних з їхніх стратегічних та навіть тактичних цілей, вони перестануть їх наносити. Це не матиме жодного сенсу.