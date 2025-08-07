Всемирные игры 2025 в Китае: украинскую сборную не хотели выпускать на церемонию из-за формы

7 августа в Чэнду (Китай) состоялась церемония открытия XII Всемирных игр-2025, главного международного турнира по неолимпийским видам спорта. Однако впечатления от нее испортил инцидент, который произошел с украинской сборной.

Представителям организационного комитета не понравились жакеты в цветах украинского флага, в которые были одеты спортсменки нашей сборной, сообщил в эфире телеканала "Перший" президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк.

"В оргкомитете объяснили это тем, что форма нашей сборной, в первую очередь жакеты девушек, очень напоминают флаг, и потому нет возможности выпустить нашу сборную непосредственно на стадион. Было требование, что они должны снять жакеты и выйти всей делегацией", – рассказал Шевляк.

По его словам, это является нарушением, и подобные случаи фиксировались и на других турнирах, которые проходили в Китае.

"Поэтому мы заняли общую позицию, что это недопустимо, поскольку форма национальной сборной традиционно привязана к национальной символике. И да, жакеты наших девушек действительно напоминают наш флаг. Наполовину они поделены на цвета флага, и для нас принципиально, что они должны выходить в той форме, которая предусмотрена для участия в турнире", – подчеркнул гость эфира.

Дошло до ультиматумов, поскольку украинцы не собирались отказываться от своей формы.

"Один из вариантов, который мы предлагали: если такого решения не будет, сборная не выйдет для участия в параде, а будут участвовать только флагоносцы", – продолжил Шевляк.

Им ответили, что это было не политическое решение оргкомитета, а, возможно, недоработка сотрудников, которые обеспечивали безопасность на стадионе и в тех деревнях, где находятся спортсмены.

"Мы оперативно связались с организатором игр, международной компанией IWGA, и благодаря нашей конструктивной работе, оперативно, на протяжении двух часов решили этот вопрос", – сказал президент СКУ.

Он также добавил, что в играх будут участвовать сборные РФ и Беларуси под нейтральными флагами. Однако пятерых атлетов сняли с соревнований за их участие в вооруженных формированиях или в пропаганде российской агрессии и оправдании действий РФ.

В дальнейшем, добавил Шевляк, до организаторов будут доноситься подобные моменты, чтобы не допускать к играм не только тех, кто с 2022 года говорил подобное, но и тех, кто еще с 2014 года поддерживает то, что делает Россия в Украине.

Всего в соревнованиях участвуют более 4000 спортсменов из 115 стран, которые будут соревноваться в 35 видах спорта. Это самое большое количество наций в истории Игр. Они продолжатся до 17 августа.

