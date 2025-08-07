Всесвітні ігри 2025 у Китаї: українську збірну не хотіли випускати на церемонію через форму

7 серпня в Ченду (Китай) відбулася церемонія відкриття XII Всесвітніх ігор-2025, головного міжнародного турніру з неолімпійських видів спорту. Однак враження від неї зіпсував інцидент, який стався з українською збірною.

Представникам організаційного комітету не сподобалися жакети в кольорах українського прапора, у які були одягнуті спортсменки нашої збірної, повідомив в ефірі телеканала "Перший" президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк.

"В оргкомітеті пояснили це тим, що форма нашої збірної, насамперед жакети дівчат, дуже нагадують прапор, і тому немає можливості випустити нашу збірну безпосередньо на стадіон. Була вимога, що вони повинні зняти жакети і вийти всією делегацією", — розповів Шевляк.

За його словами, це є порушенням, і такі випадки фіксували і на інших турнірах, які проходили в Китаї.

"Тому ми зайняли спільну позицію, що це неприпустимо, оскільки форма національної збірної традиційно прив'язана до національної символіки. І так, жакети наших дівчат дійсно нагадують наш прапор. Наполовину вони поділені на кольори прапора, і для нас принципово, що вони повинні виходити в тій формі, яка передбачена для участі в турнірі", — підкреслив гість ефіру.

Дійшло до ультиматумів, оскільки українці не збиралися відмовлятися від своєї форми.

"Один із варіантів, який ми пропонували: якщо такого рішення не буде, збірна не вийде для участі в параді, а братимуть участь тільки прапороносці", — продовжив Шевляк.

Їм відповіли, що це було не політичне рішення оргкомітету, а, можливо, недоопрацювання співробітників, які забезпечували безпеку на стадіоні і в тих селах, де перебувають спортсмени.

"Ми оперативно зв'язалися з організатором ігор, міжнародною компанією IWGA, і завдяки нашій конструктивній роботі, оперативно, протягом двох годин вирішили це питання", — сказав президент СКУ.

Він також додав, що в іграх братимуть участь збірні РФ і Білорусі під нейтральними прапорами. Однак п'ятьох атлетів зняли зі змагань за їхню участь у збройних формуваннях або в пропаганді російської агресії та виправданні дій РФ.

Надалі, додав Шевляк, до організаторів доноситимуть такі моменти, щоб не допускати до ігор не тільки тих, хто з 2022 року говорив подібне, а й тих, хто ще з 2014 року підтримує те, що робить Росія в Україні.

Загалом у змаганнях беруть участь понад 4000 спортсменів зі 115 країн, які змагатимуться у 35 видах спорту. Це найбільша кількість націй в історії Ігор. Вони триватимуть до 17 серпня.

