Квалификации к Чемпионату мира-2026. Украина — Франция: онлайн трансляция

В своем первом матче квалификации к чемпионату мира-2026 национальная команда Украины сыграет против сборной Франции.

Related video

Смотрите онлайн трансляцию матча Украина — Франция вместе с Фокусом.

4 мин. Сборная Франции захватила стартовую инициативу. Мяч держится на половине сборной Украины.

Матч начался!

Украина — Франция: до начала матча

Команды вышли на поле, звучит национальный гимн Украины.

Сергей Ребров отметил перед матчем, что команда довольна первой игрой против сильного соперника. Также отметил, что это уже не первая игра во Вроцлаве, и что рассчитывает на поддержку трибун.

Команды готовятся к выходу на поле. Напомним, что матч Украина — Франция начнется в 21:45 по киевскому времени. Болеем за сборную вместе!

Стартовый состав сборной Украины.

Стартовый состав сборной Украины Фото: УАФ

Украина: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко — Ярмолюк, Калюжный, Судаков — Зубков, Довбик, Гуцуляк.

Запасные: Бущан, Ризнык, Михавко, Сваток, Бондарь, Ванат, Шапаренко, Очеретько, Михайличенко, Волошин, Бондаренко, Назаренко.

Цыганков и Дубинчак — вне заявки сборной Украины на матч с Францией.

"Вообще сборная Франции — это большой сюрприз. Какого игрока не возьми — это сюрприз. Мы серьезно готовимся. Завтра важная игра, и я верю в своих ребят. Вижу их мотивацию и желание. Уверен, что сделаем все возможное", — Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины по футболу.

"Что касается игры сборной Украины, то хотел бы прежде всего отметить отработанные комбинации этой команды. Они несут элемент неожиданности в самом начале, и это может создать нам завтра определенные проблемы", — Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции по футболу.

Украина — Франция: где смотреть

Матч покажет стриминговый сервис "Мегого".

Украина — Франция Фото: Megogo

Начало трансляции в 21-45.

Украина — Франция: прогноз букмекеров: прогноз букмекеров

Вроцлав примет матч сборной Украины против Франции, начало встречи запланировано на 21:45.

По оценкам букмекеров, явным фаворитом считается команда Франции. Котировки распределились так: победа французов — 1.40, ничья — 4.70, успех Украины — 8.70. Шансы подопечных Сергея Реброва оценивают лишь в 10%.

Самым вероятным исходом специалисты называют победу Франции со счетом 2:0, а вероятными авторами голов считаются Мбаппе и Тюрам.

Отбор на ЧМ-2026 Группа Украины Группа Украины

Команда Сергея Реброва посоревнуется в группе D против Франции, Исландии и Азербайджана.

Отбор на ЧМ-2026 Группа D Фото: Из открытых источников

Национальная команда Украины сыграет по два матча в сентябре, октябре и ноябре 2025 года. Свой путь в отборе на чемпионат мира подопечные Реброва начнут сегодня, 5 сентября, номинально домашней встречей против сборной Франции.