Кваліфікації до Чемпіонату світу-2026. Україна 0 — 2 Франція: онлайн трансляція

У своєму першому матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 національна команда України зіграє проти збірної Франції.

Дивіться онлайн трансляцію матчу Україна — Франція разом із Фокусом.

90 хв. +3 хвилини до основного часу.

89 хв. Кутовий для України, який закінчується стрімкою контратакую французів. Мбапе намагався парашутом перекинути Трубіна, але Анаталій був готовий.

86 хв. Україна намагається провести атаку. Зінченка замінили на Волошина.

84 хв. Ще заміни від Сергія Реброва. Очеретько поміняв Ярмолюка, а Бондаренко замінив Судакова. За хвилину до взяття воріт французами Екітіке з'явився замість травмованого Дембеле.

Під час контратаки Чуамені віддав пас на лівий край штрафного майданчика на Мбаппе, той змістився в центр і відправив м'яч низом точно в дальній кут.

81 хв. ГОООЛ. Франція подвоює рахунок. Відзначився Кілілан Мбапе.

79 хв. Пошкодження у Усмана Дембеле.

76 хв. Подвійна заміна від Реброва. Ванат виходить замість Довбика. Назаренко замінив Зубкова. Заміна і у французів. Рабьо замість Баркола.

75 хв. Баркола мав чудову нагоду! Вінгер прийняв передачу за спину Забарного, увійшов праворуч до штрафного майданчика, але удар вийшов значно вище воріт і полетів на трибуни.

74 хв. Ребров не поспішає з замінами.

71 хв. Ле Бле знову контролюють м'яч на половині поля українців.

Зінченко закликає трибуни підтримати команду

66 хв. Знову щастить французам! Судаков зі штрафного з лівого краю пробив у бік Меньяна, голкіпер відбив удар, Калюжний зіграв на добиванні, але влучив у ліву штангу, а м'яч після рикошету вибили захисники.

65 хв. Шанс для України! Зубков на лівому краю штрафного майданчика віддав п'ятою на Зінченка, той навісив на дальню штангу, де Довбік підняв м'яч над воротарським майданчиком, але замкнути момент виявилося нікому.

62 хв. Рефері фіксує порушення Коноплі на правому фланзі штрафного проти Діня.

57 хв. Усман Дембеле втрачає чудову нагоду! Чуамені акуратно навісив з лівого флангу в район воротарського майданчика, але удар Дембеле припав прямо на Трубіна.

52 хв. Україна перехопила ініціативу та виконала 3 кутовий, який закінчився невдалим ударом.

49 хв. Коне отримав пошкодження після зіткнення з Судаковим у центральній зоні поля. Француз продовжить матч.

47 хв. Франція активно пресингує на половині поля України.

46 хв. Другий тайм розпочато! Усман Дембеле, один із претендентів на золотий м'яч, вийшов замість Дуе. Україна розпочинає без замін.

Команди повертаються на поле. Продовжуємо перегляд.

Статистика після першого тайму:

Статистика після першого тайму

Команди йдуть у роздягальні. Збірна Франції попереду 1-0.

45 хв. Кутовий для України, але знову не вдалося скоротити відставання. Лунає свисток на перерву.

43 хв. Довбику не вдалося зачепитися за черговий навіс з правого флангу в центр штрафного майданчика.

40 хв. Кілліан Мпабе загрався проти трьох захисників збірної України, але все ж таки зміг пробити, на щастя повз ворота.

38 хв. Могла бути хороша атака українців, але Судаков помиляється з останньою передачею. Україна контролює м'яч.

36 хв. Черговий удар Ле Бле. Чуамені пробив поруч зі стійкою з меж штрафного майданчику.

31 хв. Забарний відправив м'яч вперед, Гуцуляк прийняв його і віддав Зубкову, але прохід останнього до штрафної зони зупинив Чуамені.

30 хв. Олександр Зінченко чудово зіграв проти Дуе у штрафному майданчику.

Олександр Зінченко проти Дуе

28 хв. Судаков чисто в підкаті зіграв проти Дуе на правому фланзі оборони. Аут.

24 хв. Підопічні Дешама перехопили ініціативу. Одна атака за іншою. Коне п'ятою в півколі перед штрафним залишив Мбаппе, а той пробив на трибуни. Закидання Кунде на правий фланг штрафного перевели в аут.

21 хв. Збірна України продовжує позиційну оборону на своїй половині поля.

19 хв. Олісе зробив закид із глибини на правий фланг штрафного майданчика, однак Мбаппе не встиг до м'яча.

17 хв. Майкл Олісе міг оформити дубль! Однак чудова реакція Трубіна рятує команду.

14 хв. Українці подали з кутового, але небезпека біля воріт воротаря французів закінчилася порушенням в атаці.

З лівого краю штрафного майданчика Баркола віддав передачу в центр під удар, де Олісе пробив у дальній кут.

10 хв. ГООООООЛ. Команда Реброва пропускає першою. Майкл Олісе відзначився результативним ударом.

9 хв. Фол захисника Упамекано в центральному колі проти Довбика.

5 хв. Якісна атака українців, але справа не дійшла до удару.

4 хв. Збірна Франції захопила стартову ініціативу. М'яч тримається на половині збірної України.

Матч розпочався!

Україна — Франція: до початку матчу

Команди вийшли на поле, звучить національний гімн України.

Сергій Ребров зазначив перед матчем, що команда задоволена першою грою проти сильного суперника. Також зазначив, що це вже не перша гра у Вроцлаві, і що розраховує на підтримку трибун.

Команди готуються до виходу на поле. Нагадаємо, що матч Україна — Франція розпочнеться о 21:45 за київським часом. Вболіваємо за збірну разом!

Стартовий склад збірної України.

Стартовий склад збірної України

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Ярмолюк, Калюжний, Судаков — Зубков, Довбик, Гуцуляк.

Запасні: Бущан, Різник, Михавко, Сваток, Бондар, Ванат, Шапаренко, Очеретько, Михайличенко, Волошин, Бондаренко, Назаренко.

Циганков і Дубінчак — поза заявкою збірної України на матч із Францією.

"Взагалі збірна Франції — це великий сюрприз. Якого гравця не візьми — це сюрприз. Ми серйозно готуємося. Завтра важлива гра, і я вірю у своїх хлопців. Бачу їхню мотивацію і бажання. Упевнений, що зробимо все можливе", — Сергій Ребров, головний тренер збірної України з футболу.

"Що стосується гри збірної України, то хотів би насамперед відзначити відпрацьовані комбінації цієї команди. Вони несуть елемент несподіванки на самому початку, і це може створити нам завтра певні проблеми", — Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції з футболу.

Україна — Франція: де дивитися

Матч покаже стримінговий сервіс "Мегого".

Україна — Франція

Початок трансляції о 21-45.

Україна — Франція: прогноз букмекерів

Вроцлав прийме матч збірної України проти Франції, початок зустрічі заплановано на 21:45.

За оцінками букмекерів, явним фаворитом вважається команда Франції. Котирування розподілилися так: перемога французів — 1.40, нічия — 4.70, успіх України — 8.70. Шанси підопічних Сергія Реброва оцінюють лише в 10%.

Найімовірнішим результатом фахівці називають перемогу Франції з рахунком 2:0, а ймовірними авторами голів вважаються Мбаппе і Тюрам.

Відбір на ЧС-2026 Група України

Команда Сергія Реброва позмагається в групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану.

Відбір на ЧС-2026 Група D

Національна команда України зіграє по два матчі у вересні, жовтні та листопаді 2025 року. Свій шлях у відборі на чемпіонат світу підопічні Реброва розпочнуть сьогодні, 5 вересня, номінально домашньою зустріччю проти збірної Франції.