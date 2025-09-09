Азербайджан – Украина: онлайн-трансляция второго матча отбора на ЧМ-2026

9 сентября сборная Украины проведет выездной матч квалификации чемпионата мира 2026 против команды Азербайджана. Поединок состоится в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Related video

Смотрите онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Украина вместе с Фокусом.

Сборная Украины перед началом матча Фото: Скриншот

Матч начался!

Азербайджан – Украина: до начала матча

Игроки вышли на поле, звучит национальный гимн Украины. Трибуны стадиона в Баку почти пусты, но фанаты сборной присутствуют.

Команды готовятся к выходу на поле. Напомним, что матч Азербайджан — Украина начнется в 19:00 по киевскому времени. Болеем за сборную вместе!

Игроки сборной Украины отметили ужасное состояние газона на стадионе в Баку.

Стартовый состав сборной Украины:

Стартовый состав сборной Украины Фото: УАФ

Основные игроки: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Очеретько, Калюжный, Бондаренко – Зубков, Ванат, Судаков.

Запасные: Бущан, Потрошитель, Михавко, Сваток, Бондарь, Шапаренко, Довбык, Михайличенко, Волошин, Ярмолюк, Назаренко.

Ванат, Очеретько и Бондаренко будут играть с первых минут против Азербайджана

"Я считаю, что завтра будет тяжелая игра. Я надеюсь, эту пресс-конференцию не будут слушать наши игроки, потому что когда команда меняет тренера, это может расслабить. Я не считаю, что сборная Азербайджана очень слабая. Я смотрел их первый тайм с Исландией. Я не считаю, что сборная Азербайджана сыграла очень плохо. Она играла организованно, но, к сожалению, не создавала моменты. Поэтому я уверен, будет непростая игра. Надеюсь, что мы сделаем все, чтобы игроки все это понимали и с первой минуты осознавали, что только мы можем добиться результата сегодня", — Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины по футболу.

"Конечно, работать в национальной сборной Азербайджана – это большая ответственность. В то же время очень приятно. Если решение принято, то наш долг – выполнить возложенную на нас задачу. Сделаем все возможное, чтобы показать лучший результат. Времени до завтрашнего матча мало, но мы постараемся мобилизовать команду и достойно сыграть против Украины", — Решад Еюбов, исполнительный обязанности главного тренера сборной Азербайджана по футболу.

Азербайджан – Украина: где смотреть

Матч покажет стриминговый сервис "Мегого".

Азербайджан – Украина Фото: Megogo

Начало трансляции в 19:00 по Киеву.

Азербайджан – Украина: прогноз букмекеров

Поединок состоится в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Перед началом матча букмекеры обновили коэффициенты. Теперь победа сборной Украины оценивается в 1.46, тогда как изначально линия на успех команды Реброва открывалась с показателем 1.61.

Шансы Азербайджана на победу идут с коэффициентом 7.50, а ничья — 4.50. Ставка на то, что обе команды забьют, доступна с коэффициентом 2.07.

Отбор на ЧМ-2026 Группа Украины

Команда Сергея Реброва посоревнуется в группе D против Франции, Исландии и Азербайджана.

Отбор на ЧМ-2026 Группа D Фото: Из открытых источников

Национальная команда Украины сыграет по два матча в сентябре, октябре и ноябре 2025 года. Свой путь в отборе на чемпионат мира подопечные Реброва начали с поражения 0-2 против сборной Франции. Сегодня, 9 сентября, сборная Украины проведет выездной матч против команды Азербайджана.