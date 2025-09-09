Азербайджан — Україна: онлайн-трансляція другого матчу відбору на ЧС-2026

9 вересня збірна України проведе виїзний матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти команди Азербайджану. Поєдинок відбудеться в Баку. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом.

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Азербайджан — Україна разом із Фокусом.

11 хв. Судаков завдав удару здалеку з лівого флангу, але м'яч пройшов повз ворота.

9 хв. Перший кутовий для підопічних Реброва, до удару діло не дійшло, Калюжний сфолив в атаці.

7 хв. Господарі поля провели першу атаку, яка закінчилась нічим.

Після перегляду повтору головний арбітр скасовує своє рішення і гра продовжиться ударом від воріт.

Мустафазаде не встиг перехопити пас на Ваната, який змістився до лівого краю штрафного майданчика, і в результаті повалив його на газон.

3 хв. Пенальті у ворота збірної Азербайджан. Йде перевірка ВАР.

2 хв. Наші гравці з перших хвилин захопили ініціативу.

Збірна України перед початком матчу

Матч розпочався!

Азербайджан — Україна: до початку матчу

Гравці вийшли на поле, звучить національний гімн України. Трибуни стадіону в Баку майже порожні, але фанати збірної присутні.

Команди готуються до виходу на поле. Нагадаємо, що матч Азербайджан — Україна розпочнеться о 19:00 за київським часом. Вболіваємо за збірну разом!

Гравці збірної України відмітили жахливий стан газону на стадіоні в Баку.

Стартовий склад збірної України:

Стартовий склад збірної України

Основні гравці: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Очеретько, Калюжний, Бондаренко — Зубков, Ванат, Судаков.

Запасні: Бущан, Різник, Михавко, Сваток, Бондар, Шапаренко, Довбик, Михайличенко, Волошин, Ярмолюк, Назаренко.

Ванат, Очеретько та Бондаренко гратимуть із перших хвилин проти Азербайджану

"Я вважаю, що завтра буде важка гра. Я сподіваюся, цю пресконференцію не слухатимуть наші гравці, тому що коли команда змінює тренера, це може розслабити. Я не вважаю, що збірна Азербайджану дуже слабка. Я дивився їхній перший тайм з Ісландією. Я не вважаю, що збірна Азербайджану зіграла дуже погано. Вона грала організовано, але, на жаль, не створювала моменти. Тому я впевнений, буде непроста гра. Сподіваюся, що ми зробимо все, щоб гравці все це розуміли і з першої хвилини усвідомлювали, що тільки ми можемо домогтися результату сьогодні", — Сергій Ребров, головний тренер збірної України з футболу.

"Звичайно, працювати в національній збірній Азербайджану — це велика відповідальність. Водночас дуже приємно. Якщо рішення ухвалено, то наш обов'язок — виконати покладене на нас завдання. Зробимо все можливе, щоб показати найкращий результат. Часу до завтрашнього матчу обмаль, але ми постараємося мобілізувати команду і гідно зіграти проти України", — Решад Еюбов, виконавчий обов'язки головного тренера збірної Азербайджану з футболу.

Азербайджан — Україна: де дивитися

Матч покаже стримінговий сервіс "Мегого".

Азербайджан — Україна

Початок трансляції о 19:00 за Києвом.

Азербайджан — Україна: прогноз букмекерів

Перед початком матчу букмекери оновили коефіцієнти. Тепер перемога збірної України оцінюється в 1.46, тоді як спочатку лінія на успіх команди Реброва відкривалася з показником 1.61.

Шанси Азербайджану на перемогу йдуть із коефіцієнтом 7.50, а нічия — 4.50. Ставка на те, що обидві команди заб'ють, доступна з коефіцієнтом 2.07.

Відбір на ЧС-2026 Група України

Команда Сергія Реброва позмагається в групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану.

Відбір на ЧС-2026 Група D

Національна команда України зіграє по два матчі у вересні, жовтні та листопаді 2025 року. Свій шлях у відборі на чемпіонат світу підопічні Реброва почали з поразки 0-2 проти збірної Франції. Сьогодні, 9 вересня, збірна України проведе виїзний матч проти команди Азербайджану.