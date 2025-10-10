Исландия — Украина: онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2026

10 октября сборная Украины проводит выездной матч квалификации чемпионата мира 2026 против команды Исландии. Поединок состоится в Рейкьявике. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Исландия – Украина: до начала матча

Подопечные Сергея Реброва идут на третьей позиции в группе D, уступая Франции пять очков, а Исландии — два. Поражение в предстоящей встрече может стать критическим и лишить Украину шансов побороться за выход на долгожданный чемпионат мира.

Что говорят тренеры:

"Посмотрим, как будет играть соперник. Не считаю, что Исландия не играет на мяче, с новым тренером они больше контролируют мяч, начинают атаки за счет не только длинных передач. Мы должны быть готовы к этому. Считаю, с нашей стороны важно продемонстрировать более агрессивную игру по сравнению с последним матчем — против Азербайджана. Показать, что мы хотим выиграть эту игру. Я уверен в ребятах. Мы разговаривали, и я вижу, что они хотят реабилитироваться в двух ближайших матчах. Поэтому надеюсь, что завтра будет совсем другая сборная Украины.

Я всегда говорю игрокам: не нужно бояться проиграть, нужно бояться сделать недостаточно для победы. Нужно думать о себе, что ты покажешь, когда выйдешь на футбольное поле. Если у тебя нет замечаний к себе после игры… Очень важно, чтобы мы вышли и завтра отдали все для победы. А какой будет результат — посмотрим", — Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины по футболу.

"В сборной Украины много талантливых футболистов, которые имеют опыт выступлений против разных команд Европы и мира. У них есть защитник, фамилию которого я не могу произнести, но он очень дорого стоит. Мы уважаем нашего соперника. Это топ-команда, и она выше нас в мировом рейтинге ФИФА. Возможно, матч с Азербайджаном был не слишком удачным, но такое бывает. Надеюсь, мы воспользуемся тем, что Украина находится не в лучшей своей форме", — Арнар Гуннлейгссон, главный тренер сборной Исландии по футболу.

Исландия – Украина: где смотреть

Матч покажет стриминговый сервис "Мегого".

Исландия — Украина Фото: Megogo

Начало трансляции в 21:45 по Киеву.

Исландия – Украина: прогноз букмекеров

В букмекерских конторах фаворитом предстоящего матча считается команда Сергея Реброва. Коэффициенты распределились следующим образом: победа Украины — 2.49, ничейный исход — 3.35, успех Исландии — 2.95.

Аналитики ожидают, что сборная Украины одержит минимальную победу со счетом 1:0. Наиболее вероятным автором решающего мяча называют Артема Довбика.

Прогноз букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Исландия — Украина:

Favbet: (победа Исландии 3,15 — ничья 3,35 — победа Украины 2,36);

William Hill: (3,00 — 3,10 — 2,37);

Bwin: (2,90 — 3,30 — 2,40).

Отбор на ЧМ-2026 Группа Украины

Команда Сергея Реброва соревнуется в группе D против Франции, Исландии и Азербайджана.

Отбор на ЧМ-2026 Группа D Фото: Из открытых источников

Национальная команда Украины сыграет по два матча в сентябре, октябре и ноябре 2025 года. Свой путь в отборе на чемпионат мира подопечные Реброва начали с поражения 0-2 против сборной Франции, и боевой ничьи 1-1 против команды Азербайджана. Сегодня, 10 октября, сборная Украины проведет важный выездной матч против Сборной Исландии.