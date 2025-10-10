Ісландія — Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2026

10 жовтня збірна України проводить виїзний матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти команди Ісландії. Поєдинок відбудеться в Рейк'явіку. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

Related video

Ісландія — Україна: до початку матчу

Підопічні Сергія Реброва йдуть на третій позиції в групі D, поступаючись Франції п'ятьма очками, а Ісландії — двома. Поразка в майбутній зустрічі може стати критичною і позбавити Україну шансів поборотися за вихід на довгоочікуваний чемпіонат світу.

Що кажуть тренери:

"Подивимося, як гратиме суперник. Не вважаю, що Ісландія не грає на м'ячі, з новим тренером вони більше контролюють м'яч, починають атаки за рахунок не тільки довгих передач. Ми повинні бути готові до цього. Вважаю, з нашого боку важливо продемонструвати більш агресивну гру порівняно з останнім матчем — проти Азербайджану. Показати, що ми хочемо виграти цю гру. Я впевнений у хлопцях. Ми розмовляли, і я бачу, що вони хочуть реабілітуватися у двох найближчих матчах. Тому сподіваюся, що завтра буде зовсім інша збірна України.

Я завжди кажу гравцям: не потрібно боятися програти, потрібно боятися зробити недостатньо для перемоги. Потрібно думати про себе, що ти покажеш, коли вийдеш на футбольне поле. Якщо в тебе немає зауважень до себе після гри... Дуже важливо, щоб ми вийшли і завтра віддали все для перемоги. А який буде результат — подивимося", — Сергій Ребров, головний тренер збірної України з футболу.

"У збірній України багато талановитих футболістів, які мають досвід виступів проти різних команд Європи та світу. У них є захисник, прізвище якого я не можу вимовити, але він дуже дорого коштує. Ми поважаємо нашого суперника. Це топкоманда, і вона вища за нас у світовому рейтингу ФІФА. Можливо, матч з Азербайджаном був не надто вдалим, але таке буває. Сподіваюся, ми скористаємося тим, що Україна перебуває не в найкращій своїй формі", — Арнар Гуннлейгссон, головний тренер збірної Ісландії з футболу.

Ісландія — Україна: де дивитися

Матч покаже стримінговий сервіс "Мегого".

Ісландія — Україна Фото: Megogo

Початок трансляції о 21:45 за Києвом.

Ісландія — Україна: прогноз букмекерів

Поєдинок відбудеться в Рейк'явіку. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

У букмекерських конторах фаворитом майбутнього матчу вважається команда Сергія Реброва. Коефіцієнти розподілилися так: перемога України — 2.49, нічийний результат — 3.35, успіх Ісландії — 2.95.

Аналітики очікують, що збірна України здобуде мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Найімовірнішим автором вирішального м'яча називають Артема Довбика.

Прогноз букмекерів на матч відбору ЧС-2026 Ісландія — Україна:

Favbet: (перемога Ісландії 3,15 — нічия 3,35 — перемога України 2,36);

William Hill: (3,00 — 3,10 — 2,37);

Bwin: (2,90 — 3,30 — 2,40).

Відбір на ЧС-2026 Група України

Команда Сергія Реброва змагається в групі D проти Франції, Ісландії та Азербайджану.

Відбір на ЧС-2026 Група D Фото: З відкритих джерел

Національна команда України зіграє по два матчі у вересні, жовтні та листопаді 2025 року. Свій шлях у відборі на чемпіонат світу підопічні Реброва розпочали з поразки 0-2 проти збірної Франції, та бойової нічиєї 1-1 проти команди Азербайджану. Сьогодні, 10 жовтня, збірна України проведе важливий виїзний матч проти Збірної Ісландії.